مفاجأة .. جارديم قد يترك الهلال من أجل نيوكاسل!

جارديم قد يوجه صدمة للهلال قبل النهائي الآسيوي

يبدو أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قد تتعرض إلى صدمة كبيرة خلال الفترة القادمة، في ظل انتشار أخبارًا تفيد بأن نادي نيوكاسل الإنجليزي يريد التعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الحالي للزعيم.

جارديم تولى مهمة تدريب الهلال مع بداية الموسم الحالي 2021-2022، ونجح في قيادة الزعيم للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على النصر في نصف نهائي البطولة القارية بهدفين مقابل هدف واحد.

وأشار موقع "90 Min" الإنجليزي، إلى أن ليوناردو جارديم دخل لقائمة المرشحين لتدريب نيوكاسل، من أجل خلافة ستيف بروس الذي تمت إقالته مؤخرًا من تدريب الفريق.

وبعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل، أصبح الآن الهدف هو البحث عن مدير فني صاحب سيرة ذاتية مميزة، من أجل المساعدة على بناء فريق قوي، وأيضًا تحقيق كل طموحات الإدارة الجديدة، بالمنافسة على جميع البطولات والألقاب.

وأضاف الموقع الإنجليزي، أن الملاك السعوديين أصبحوا الآن يضعون اسم جارديم مدرب الهلال ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتدريب نيوكاسل خلال الفترة المقبلة، لما يمتلكه من خبرات وإنجازات سابقة مع موناكو الفرنسي.

وانضم جارديم لقائمة المرشحين لتدريب نيوكاسل، مثل روبرتو مارتينيز وفرانك لامبارد، وإيدي هاو، ولوسيان فافر وباولو فونسيكا، على أن يتم الاتفاق مع المدرب المناسب خلال الفترة القادمة.

بسبب نيوكاسل .. الشرطة الإنجليزية تحقق في تعرض السعودية للعنصرية

الموقع الإنجليزي أشار إلى أن تعيين مدرب جديد لفريق نيوكاسل، لن يكون قبل فترة التوقف الدولي القادمة، حيث سيتم الإبقاء على جرايم جونز كمدير فني مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب خلفًا لستيف بروس المُقال.

وفي حالة إتمام الاتفاق مع جارديم وموافقته على تدريب نيوكاسل، ستكون إدارة الهلال في وضع لا تُحسد عليه، حيث يتبقى أقل من شهر فقط على مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بالتحديد يوم 23 نوفمبر القادم، والتي ستقام في العاصمة السعودية الرياض.