مفاجأة .. برشلونة ينكر التوصل لاتفاق مع السد حول تشافي

تضارب كبير في الأنباء، بعد قيام نادي السد القطري، بالإعلان عن انتقال مدربه تشافي هيرنانديز إلى برشلونة ليعود مرة أخرى إلى ناديه السابق.

تركي العلي المدير التنفيذي للسد، أكد أن برشلونة اتفق على دفع الشرط الجزائي في عقد تشافي مقابل الحصول على خدماته .

وهو ما وصلت قيمته إلى 5 ملايين يورو، حسبما أشار الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن مصادر داخل برشلونة نفت التوصل إلى اتفاق مع السد من الأساس.

وأوضحت أن النادي الكتالوني يرفض دفع مبلغ 5 ملايين يورو وفقًا للشرط الجزائي في عقد تشافي مع السد.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل يشعر برشلونة بالاستياء من بيان النادي القطري، والذي تم تفسيره على أنه إجراء للضغط على برشلونة.

🚨 عاجل وخاص وحصري: تشافي سيقوم بدفع 5 مليون يورو لنادي السد من أجل الأنتقال لبرشلونة pic.twitter.com/GtSZ4XsTFp — محمد الكعبي (@Qatari) November 5, 2021

وفي سياق متصل قال محمد الكعبي الصحفي القطري الشهير أن تشافي سيدفع قيمة الشرط الجزائي بنفسه للسد لتسهيل عودته إلى بيته السابق.

وهو ما يثير المزيد من الجدل حول موقف المدرب الجديد لبرشلونة، بعد رحيل الهولندي رونالد كومان وقدوم سيرجي بارجوان بصورة مؤقتة.