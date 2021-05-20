مفاجأة .. برشلونة يقتحم الصراع على ضم ليفاندوفسكي

خطوة مفاجئة في الطريق..

ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن النجم الدولي البولندي ومهاحم نادي بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي أصبح على رادار برشلونة بعد الحديث عن إمكانية رحيله عن الفريق البافاري.

ويمتد عقد أفضل لاعب في أوروبا هذا العام وفي العالم أيضًا مع بايرن ميونخ حتى العام 2023، أي ينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل.

ومن غير المرجح أن يكون ذلك هو آخر عقد له في مسيرته الاحترافية على مستوى كرة القدم، ولكنه فتح الباب أمام احتمال أن يكون العقد الجديد خارج بايرن ميونخ.

ومع وجود اهتمام كبير من قبل كبار أوروبا بضمه، أكدت دايلي ميل أن تشيلسي وباريس سان جيرمان ليسا الاسمين الوحيدين المهتمين بضم مهاجم بايرن ميونخ.

وأكدت الصحفية الإنجليزية أن هناك اهتمام من قبل إدارة النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا بالتعاقد مع ليفاندوفسكي بعد خلو النادي من مهاجم صريح بعد رحيل لويس سواريز.

برشلونة يضع مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو على قائمة اهتماماته بعد إعلان رحيله عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف رسميًا، حيث أن الاهتمام منصب على مهاجم صاحب خبرة.

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يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي يبلغ من العمر في الوقت الحالي 32 عامًا وسينتهي عقده مع الفريق البافاري وهو في طريقه نحو الخامسة والثلاثين من عمره.