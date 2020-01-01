مفاجأة .. برشلونة سيدفع حوالي 20 مليون يورو من أجل بيدري

ليس رخيصًا كما بدا الأمر في البداية

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن بيدري لاعب وسط برشلونة سيكلف خزائن النادي حوالي 10 ملايين يورو هذا الموسم في ظل ظروف اقتصادية ليست بالمثالية.

النادي الكتالوني توصل لاتفاق مع لاس بالماس في سبتمبر 2019 للتعاقد مع اللاعب بداية من 1 يوليو 2020 في صفقة وصلت قيمتها 5 ملايين يورو.

اللاعب ظهر لأول مرة بقميص برشلونة في 27 سبتمبر الماضي، وقدم مستويات مبهرة جعلته من اللاعبين المفضلين للجماهير وحصل على أدوار أكبر داخل تشكيل الفريق الكتالوني.

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ولكن المفاجأة التي أعلنت عنها صحيفة سبورت اليوم أن اللاعب لن يكون مقابل نصف مليون يورو فقط كما يقال، بل إن الإضافات ستجعل قيمة الصفقة تتجاوز الـ 10 ملايين يورو.

في الواقع، إذا تم استيفاء جميع المتغيرات الموجودة في عقد متوسط الميدان الشاب بيدري فإنه في تلك الحالة سيحصل ناديه السابق لاس بالماس على أكثر من 20 مليون يورو.

يتابع فريق الكناري عن كثب تطورات بيدري مع برشلونة خلال الوقت الحالي، لأنه إذا حافظ على ذلك النسق التصاعدي فإن النادي سيحصل على 4 أضعاف قيمة الصفقة التي دفعت في البداية.

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يذكر أن صاحب الـ18 سنة شارك في 19 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرتين وصنع هدفًا بكل البطولات وبات عنصرًا أساسيًا للمدرب الهولندي رونالد كومان.