مفاجأة .. برشلونة رفض مبابي في 2017 من أجل ديمبيلي!

يبدو أن الهاتريك كان انتقاميًا

كشف وكيل أعمال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن مفاجأة لا تبدو غريبة على إدارة نادي برشلونة في السنوات الأخيرة، حيث قاموا برفضه في 2017 مفضلين ضم عثمان ديمبيلي.

باريس انتصر بالأمس على برشلونة برباعية في كامب نو، اللقاء الذي خاصه نادي العاصمة الفرنسية دون المهاجم البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لكن مبابي تكفل بحسم النتيجة لصالح فريقه.

النجم الشاب سجل ثلاثية في شباك الفريق الكتالوني، بالإضافة لهدف آخر أحرزه مويس كين، بينما سجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد من ركلة جزاء.

وعقب هاتريك مبابي في شباك برشلونة وعلى ملعب كامب نو زاد جونيور مينجيلا وكيل أعمال النجم الفرنسي من جراح برشلونة ليحكي قصة رفضه من قبل الفريق الكتالوني.

وقال مينجيلا في برنامج تابع لشبكة COPE إن كيليان مبابي كان أنيكون مهاجمًا لبرشلونة في أغسطس 2017، عندما رحل نيمار إلى باريس سان جيرمان، تاركًا خزائن نادي برشلونة منتعشة بـ 222 مليون يورو دفعهم نادي العاصمة الفرنسية كشرط جزائي.

ولكن حسب مينجيلا فإن الإدارة الرياضية لبرشلونة بقيادة روبرت فرنانديز فضلت المراهنة على عثمان ديمبيلي، الذي وصل قاطمًا من بوروسيا دورتموند في ذلك الوقت مقابل 105 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كإضافات.

وفي الميركاتو الشتوي التالي قام برشلونة بأكبر صفقة في تاريخه على الإطلاق حين ضم نجم ليفربول فيليبي كوتينيو مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات إضافية.

كان مبابي يلعب في ذلك الوقت مع موناكو، حيث كان في سن الثامنة عشر، وقد أحدث بالفعل ضجة كبيرة في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا الذي وصل فيه فريقه للدور نصف النهائي وقتها.

مبابي ساهم بـ 15 هدفًا في تتويج موناكو بالدوري الفرنسي وقتها، وفي ذلك الإطار كشف جونيور مينجيلا الذي لعب دور الوسيط بين اللاعب والفريق الكتالوني كواليس ما حدث قبل 4 سنوات.

وأضاف: "مبابي عرض على برشلونة في عام 2017، البعض منهم تواصل معنا، وقدم تفاصيل عن العملية، لقد أغلقنا الاتفاق عند 130 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليون كإضافات، على أن يكون راتبه بين 10 و 16 مليون يورو".

بمجرد اتخاذ برشلونة القرار بشأن ديمبيلي، انتهى الأمر بمبابي بالتوقيع مع باريس سان جيرمان في الحادث والثلاثين من أغسطس مقابل 180 مليون يورو يتم دفعها على أساس إلزامي في صيف 2018 بعد قضاء عام على سبيل الإعارة في موناكو.

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يذكر أن كيليان مبابي ليست الصفقة الوحيدة التي رفضتها إدارة جوسيب ماريا بارتوميو في برشلونة وندمت عليها فيما بعد، حيث كان هناك إرلينج هالاند وألفونسو ديفيس والعديد من الأسماء التي تألقت فيما بعد..