مفاجأة .. بارتوميو ينجو من حملة حجب الثقة والرحيل بثغرة قانونية

رحيل بارتوميو عن برشلونة بالرغم من اقترابه إلا أن كل شيء من الممكن أن يتوقف بسبب ثغرة قانونية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن رحيل رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو عن النادي قد يتوقف بسبب ثغرة قانونية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الحملة التي أوشكت على النجاح من الممكن أن تتوقف بسبب تلك الثغرة.

وأوضحت الصحيفة أن بارتوميو لو رحل عن برشلونة في الوقت الحالي قبل الانتخابات المقررة في مارس المقبل لن يتم محاسبته هو ومجلسه عن العام المالي الجديد.

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وأكدت الصحيفة أن بارتوميو حتى تتم محاسبته عن العام المالي الجديد ويتم التدقيق في حساباته يجب أن يختمه بنفسه كما كان الحال في العام المالي المنصرم.

وكانت إدارة برشلونة قد أنهت العام المالي الماضي بخسائر مادية 100 مليون يورو، وهي قابلة للزيادة بكل تأكيد بسبب أزمة فيروس كورونا.

نجاح الحملة الخاصة بحجب الثقة والجارية حاليًا والتي أوشكت على الانتهاء سيعني بالضرورة رحيل بارتوميو وعدم محاسبته عن العام المالي الجديد، وهو ما قد يعيق الحركة الحالية بحسب ما ذكرت الصحيفة.

في الوقت نفسه ينتظر بارتوميو ما سيسفر عنه فرز الأصوات في الوقت الحالي، بالرغم من مطالبة عدد من أعضاء مجلس الإدارة له بالاستقالة.

جدير بالذكر أن التصديق على الأصوات التي طالبت بحجب الثقة يستغرق عشرة أيام عمل بدأت الأربعاء الماضي، على أن يتم التصويت النهائي على سحب الثقة في منتصف أكتوبر.