مفاجأة .. الهلال يستعيد أبرز نجومه قبل مواجهة النصر بالديربي

نجم الهلال قد يشارك في ديربي الرياض أمام النصر.

يستعيد فريق نادي الهلال، أبرز نجومه الذي كان مرشحًا للغياب عن مباراة الفريق أمام النصر، في ديربي الرياض، بسبب الإصابة مع المنتخب السعودي الأول مؤخرًا.

الهلال يستضيف النصر مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد فترة من التوقف الدولي، لارتباط المنتخبات السعودية بمواجهات دولية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الجهاز الطبي لنادي الهلال، قد منح ياسر الشهراني الظهير الأيسر للفريق، الضوء الأخضر من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق خلال اليومين المقبلين.

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كما أكدت الصحيفة على أن الشهراني أبدى تقدمًا ملحوظًا في سير برنامجه العلاجي الخاصة بإصابة عضلة الساق، والتي شعر بها خلال معسكر المنتخب السعودي الأخير، ليتم استبعاده على إثر ذلك.

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وذكرت مصادر الصحيفة أن الشهراني يُرجح أن يلحق بقائمة فريقه التي ستدخل معسكرًا لمواجهة الديربي المرتقب أمام النصر يوم الإثنين المقبل، بالجولة التي تم إطلاق عليها "جولة قمة الرياض" من جانب وزير الرياضة.

أما عن حالة سالم الدوسري جناح فريق الهلال، فإن مشاركته معلقة، حيث يعاني هو الآخر من تمزق في العضلة الخلفية للفخذ، تعرض لها خلال مباراة جامايكا الودية.

وكانت كل المؤشرات تشير إلى أن الهلال سيفتقد خدمات ياسر الشهراني في مباراة ديربي الرياض أمام النصر، ولكن يبدو وأنه قد يلحق بالمواجهة.