مفاجأة .. الكشف عن موعد استلام النفيعي رئاسة النادي الأهلي

لماذا لم يستلم النفيعي رئاسة الأهلي حتى الآن؟

كشفت تقارير صحفية، عن موعد استلام ماجد النفيعي رئاسة النادي الأهلي، وذلك ليتولى مهمته مع الراقي بشكل رسمي، كما تم الكشف عن سبب تأخر هذا الأمر.

ونجح النفيعي في انتخابات النادي الأهلي التي أقيمت خلال شهر مايو الماضي، بعد منافسة مع زياد اليوسف، بعد استقالة الرئيس السابق عبد الإله مؤمنة من منصبه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن النفيعي سيجري عملية تسلم وتسليم رئاسة النادي الأهلي خلال الأسبوع المقبل، وذلك لكي يتولى مهامه بشكل رسمي.

عملية التسليم والتسلم ستقام بحضور الرئيس التنفيذي السابق وليد سلطان، والحالي رأفت عبد الجواد، بجانب مندوبًا من وزارة الرياضة السعودية.

الصحيفة السعودية أوضحت أن مكتب التدقيق المالي سيكون متواجدًا أيضًا في عملية التسليم، وذلك بطلب من جانب ماجد النفيعي، بهدف معرفة المصروفات والإيرادات خلال الفترة السابقة.

وعن سبب تأخير تسلم النفيعي لرئاسة الأهلي، أكدت الصحيفة على أنه الرغم من تنصيب النفيعي رئيسًا للأهلي في الخامس من مايو الماضي، يأتي بسبب الديون الكبيرة على النادي، من أجل إيجاد حلًا لها.

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النادي الأهلي لن يعين رئيسًا تنفيذيًا للنادي الأهلي، بعد اعتذار ياسر السقاف، والذي اختارته الإدارة، بسبب تأخر تسلم النفيعي مهمته بشكل رسمي حتى الآن.

ورفض السقاف استكمال مهامه مع النادي الأهلي، بسبب عدم تعيينه بشكل رسمي، معتذرًا بسبب عدم قبوله المنصب، ومعللًا ذلك بأنه سيسافر خارج السعودية، ليتم تعيين رأفت عبد الجواد في هذا المنصب.