مفاجأة .. الراحلان عن برشلونة يحاولان إبقاء ميسي

نجمان مرشحان للرحيل عن برشلونة ولكنهما يريدان بقاء ميسي

يحاول الثنائي المهدد بالرحيل عن برشلونة التدخل من أجل إقناع ميسي بالبقاء والتراجع عن رغبته في مغادرة النادي الكتالوني هذا الصيف.

وكان ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

وتسبب ذلك في الحديث عن استقالة متوقعة لبارتوميو قبل أن ينفي الرجل الأمر ، كل ذلك والجماهير الكتالونية غاضبة ومجتمعة خارج كامب نو للمطالبة برحيله وبقاء ميسي.

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وبعد أن تحدثت بعض المصادر عن اللجوء للقضاء، تراجعت هذه الأخبار أمام نية كلا الطرفين الوصول إلى حل ودي بالتراضي دون قضايا أو إرهاق بين المحاكم.

وفي ذلك السياق، كشفت سكاي سبورتس أن نجمي برشلونة لويس سواريز وأرتورو فيدال يحاولان مع ميسي لكي لا يرحل عن صفوف الفريق الكتالوني.

ورغم نية برشلونة التفريط في خدمات الثنائي إلا أن ذلك لم يمنعهما من محاولة إقناع ميسي بالاستمرار مع الفريق الذي هو هدافه التاريخي ونجمه الأول.

واقترب الثنائي في الوقت الحالي من الدوري الإيطالي، حيث من الممكن أن يجتمعا في يوفنتوس ومن الممكن أن يتفرقا في حال ذهب فيدال إلى إنتر من أجل كونتي.

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى في الوقت الذي من المنتظر فيه أن تجري انتخابات رئاسية مبكرة في مارس المقبل، إضافة إلى محاولة التخلص من النجوم الكبار وبناء فريق جديد بطموحات شابة ومستقبلية.