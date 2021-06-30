مفاجأة .. الأهلي يفاوض لاعبًا مميزًا في "كوبا أمريكا"

الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقة قوية

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، عن تفاوض النادي الأهلي مع أحد اللاعبين المشاركين حاليًا في بطولة كوبا أمريكا، والمقامة خلال الوقت الحالي في البرازيل.

إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تسعى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، وبالتوازي تعمل على إيجاد حلًا للديون، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

من الذي يفاوضه الأهلي حاليًا؟

الشهري قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 السعودية الرياضية: "الأهلي مهتم جدًا بالتعاقد مع مهاجم يلعب الآن في بطولة كوبا أمريكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه".

وتابع: "إذا توفق الأهلي في حسم هذه الصفقة أرى أنه مكسب كبير، وفي نفس الإمكانيات والمركز الذي عانى منه الفريق بعد رحيل اللاعب دجانيني تافاريس".

مبارك الشهري : حسب مصادري .. الأهلي "مهتم" بمهاجم يلعب في بطولة كوبا أميركا.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/2wd2xxCzAS — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 30, 2021

لماذا الأهلي يفاوض مهاجمًا حاليًا؟

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة المقبل، للحلول بدلًا من المهاجم السنغالي مباي نيانج، والذي رحل عن صفوف الراقي خلال الفترة الماضية.

نيانج لم ينجح في تقديم المستوى المطلوب منه، ليتم اتخاذ قرارًا بالاستغناء عن خدماته، ويعود مجددًا إلى فريقه الفرنسي.

ما هي الخطوة المقبلة في الأهلي؟

ويستعد فريق النادي الأهلي للسفر إلى تونس، من أجل خوض المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، وذلك تحت قيادة البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني الجديد للراقي.

ومن جانبه علق الشهري قائلًا: "أتمنى أن لن يأتي خبر بكرة في الصحافة السعودية، بأن الأهلي باقي هنا في جدة، وأن الجماهير التونسية استقبلته".

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