مفاجأة .. اختفاء كأس أمم إفريقيا من اتحاد الكرة المصري

كأس أمم إفريقيا يختفي من مقر اتحاد الكرة.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل، عن اختفاء كأس أمم إفريقيا التي احتفظت بها مصر، من خزينة اتحاد الكرة، مشيرًا إلى عدم علم أحد بمكانه حتى الآن.

منتخب مصر توج بكأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية، أعوام 2006 و 2008 و 2010، ليحتفظ بالكأس بشكل نهائي، وليعلن شوبير عن اختفاء الكأس.

شوبير قال عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "مسؤولو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا، فوجئوا بعدم وجود الكأس، بعد رغبتهم في عمل متحف بمقر الاتحاد، به الكأس وقمصان المنتخب".

المزيد من الفرق

الإعلامي المصري تابع: "اللجنة الخماسية قامت بالبحث عن الكأس، ليخبرهم موظف بأن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، والذي توج بالكأس 3 مرات متتالية، يحتفظ به".

وأشار أحمد شوبير إلى أن أعضاء اللجنة الخماسية قاموا بالتواصل مع أحمد حسن من أجل الاستفسار عن الكأس، ليرد عليهم بأنه لا يمتلكه، لتتأكد واقعة السرقة.

أخبار الأهلي اليوم | رسالة جديدة من مؤمن زكريا وكلمة كهربا للجمهور بعد الأزمة

ويبحث أعضاء اللجنة الخماسية خلال الوقت الحالي على كأس الأمم الإفريقية التي احتفظ به منتخب مصر، بعد تتويجه بالبطولة ثلاث مرت متتالية.