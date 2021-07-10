مفاجأة .. أجويرو لن يكون أساسياً مع برشلونة!

دور مختلف تمامًا عن الذي قام به مع مانشستر سيتي

يحضر المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نفسه، للدور الجديد الذي سيقوم به مع برشلونة بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صاحب الـ33 سنة رحل عن مانشستر سيتي بالمجان، وهو أحد أهم الأساطير في تاريخ الدوري الإنجليزي، والنجم الأبرز بالفريق لسنوات.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن دور أجويرو مع برشلونة سيكون مختلفًا إلى حد كبير عن الذي قام به مع سيتي في أفضل سنواته الكروية.

وأوضحت أن رونالد كومان سيعتمد على اللاعب بشكل أساسي بصورة مؤقتة ببداية الموسم القادم، لحين عودة الشاب أنسو فاتي من الإصابة.

وأشارت إلى أن أجويرو سيكون أحد أعضاء المثلث الذي سيجمعه بممفيس ديباي القادم من ليون وليونيل ميسي في حالة تجديد عقده.

وفور تعافي فاتي من الإصابة وجاهزيته بشكل كامل، سيعود أجويرو لأداء الدور المشابه الذي يقوم به مع الأرجنتين الآن كبديل للمهاجم الأساسي لاوتارو مارتينيز.

ويأتي ذلك بناء على الاتفاق بين المهاجم المخضرم وإدارة النادي الكتالوني قبل توقيعه، حيث وافق على دوره كلاعب غير أساسي، كحل مبدئي لتحسين صورته الرياضية التي اهتزت مؤخرًا بسبب الإصابات.

ويطمح أجويرو في إثبات نفسه كلاعب رئيسي في برشلونة في الأسابيع الأولى من الموسم القادم، للاستمرار كلاعب أساسي، وأن يستغل شراكته مع ميسي في خط الهجوم.

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يذكر أن أجويرو ظهر في 20 مباراة مع سيتي خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 6 أهداف مع الفريق الإنجليزي.