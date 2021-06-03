مفاجآت مدوية .. الهلال يتخذ قرارات مصيرية بشأن الأجانب

تعرف على قرارات إدارة الهلال

استقرت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على أسماء اللاعبين الأجانب الراحلين والباقين في قائمة الزعيم للموسم القادم، وذلك قبل تولي الجهاز الفني الجديد المسؤولية.

وأعلن الهلال عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، من أجل توليه مهمة تدريب الزعيم، خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس، الذي أنهى عقده بنهاية الموسم الحالي.

ما هو قرار إدارة الهلال؟

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية على أن إدارة الهلال أوكلت ملف اللاعبين الأجانب الستة المتواجدين حاليًا، إلى الجهاز الفني الجديد الذي سيحضر بنهاية شهر يونيو الحالي.

الجهاز الفني الجديد سيقف على التقارير الفنية التي وضعها الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي مورايس، وعليها سيتم اختيار الأسماء التي ستبقى والتي ستغادر.

جارديم سيقرر بشكل نهائي من سيبقى ومن سيرحل عن صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ومن ثم سيحدد طلباته الفنية، لكي يتم تنفيذها من جانب الإدارة.

من سيبقى ومن سيرحل عن الهلال؟

ويتواجد في قائمة الأجانب بنادي الهلال 6 لاعبين وهم: "الفرنسي بافيتمبي جوميس، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والبيروفي أندريه كاريلو، والكولومبي جوستافو كويلار، والكوري الجنوبي هيون سوو والأرجنتيني لوسيانو فييتو".

ووفقًا لصحيفة "الرياض" فإن فييتو سيغادر صفوف نادي الهلال، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده حتى الآن، بينما سيبقى الثنائي جوميس وجيوفينكو، لوجود موسم في عقد كلًا منهما.

إدارة الهلال ستبحث عن التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، بعد المستوى المتواضع للحارس عبد الله المعيوف، هذا بالإضافة إلى المهاجم المالي موسى ماريجا، الذي تم التوقيع معه.

لماذا يقترب فييتو من الرحيل عن الهلال؟

انضم فييتو إلى صفوف نادي الهلال خلال صيف 2020 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 7 ملايين يورو، قام الزعيم بتسديدا.

فييتو لعب مع الهلال 33 مباراة رسمية، سجل 6 أهداف وصنع 5 فقط، حيث لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال الموسم الماضي.

وتدرس إدارة الهلال التخلص منه والتعاقد مع لاعب أجنبي بديلًا له، للاستفادة من مقعده، وسيكون رحيله على حساب استمرار جيوفينكو المتألق رفقة الزعيم.

ما هو موقف كاريلو؟

وكان البيروفي أندريه كاريلو، قد خرج بتصريحات سابقة، يؤكد خلالها على أنه قد يتخذ خطوة جديدة في مسيرته، بانتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية، ولكنه لم يؤكد على أنه سيرحل عن الهلال.

وأكدت بعض التقارير الصحفية، على أن كاريلو يمتلك العديد من العروض الأوروبية، خاصة من تركيا، وقد يرحل اللاعب عن صفوف الهلال خلال الأيام القادمة.