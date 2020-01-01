مفاجآت كأس إسبانيا تتوالى .. خروج برشلونة على يد أتليتك بلباو

برشلونة ودع كأس ملك إسبانيا

حسم أتليتك بلباو وصوله للدور نصف نهائي من كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على حساب برشلونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

وشهدت مباراة الليلة، معادلة الأسطورة ليونيل ميسي رقم جوزيب ساميتيير كـ أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات مع برشلونة في كأس ملك إسبانيا بـ 75 مباراة.

شوط المباراة الأول، كان هادئاً لم يشهد أي خطورة حقيقية على المرميين إلا في بعض الحالات القليلة.

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وفي الدقيقة السابعة، كاد الشاب أنسو فاتي أن يسجل الهدف الأول لبرشلونة بتسديدة قوية لولا إبعاد الدفاع للكرة في الوقت المناسب.

وجاء الرد السريع من أصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة، بكرة عرضية قابلها ويليامس برأسية في الشباك ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

شوط المباراة الثاني، سيطر عليه برشلونة في كامل فتراته، بحثاً عن فك طلاسم دفاع بلباو، حتى الدقيقة الأخيرة.

وفي الدقيقة 69، تألق أوناي سيمون حارس أتليتك بلباو، وأبعد أخطر فرص المباراة عن طريق جريزمان، الذي سدد بقوة بعد عرضية من الجانب الأيمن.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، واصل سيمون تألقه وتصدى لانفراد صريح عن طريق ميسي ليحافظ على نظافة شباكه.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف ويليامس هدف الفوز لأصحاب الأرض، بعد عرضية من الجانب الأيمن لمسها برأسه لتسكن شباك الفريق الكتالوني.

ولأول مرة منذ عام 2014، سيكون نهائي كأس ملك إسبانيا دون وجود برشلونة.