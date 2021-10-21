مفاجآت في تقرير ديربي الرياض .. إدانة عبدالغني وتبرئة البليهي

تعرف على ما جاء في تقرير حكم مباراة ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية، عن ما قام به الحكم الأسترالي كريش بيث، الذي أدار مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، بتدوينه في تقريره، بشأن الأحداث التي حدثت عقب المباراة.

وشهدت نهاية مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال والنصر، أحداثًا ساخنة، حيث حدثت مشاة بين علي البليهي مدافع الهلال والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، وتدخل على إثرها حسين عبد الغني المدير التنفيذي للنادي الأصفر، وعدد من لاعبي الأزرق.

ماذا حدث بعد نهاية ديربي الرياض بين الهلال والنصر؟

بعد انتهاء المباراة، دخل علي البليهي في مشادة كلامية مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، وسرعان ما توجه لهما حسين عبد الغني، ليقوم بالاعتداء على مدافع الهلال بقوة.

وتدخل عدد من لاعبي الهلال في الأمر، وتطورت الاشتباكات بين الطرفين، حتى انتهت بسلام دون حدوث أي تطورات أخرى.

وبعد تلك الواقعة، توجه علي البليهي إلى جماهير الهلال، وحصل على راية بها شعار جماهير الزعيم "الحوت الأزرق"، وقام بالاحتفال معهم، ثم توجه إلى منتصف ملعب "مرسول بارك" الخاص بنادي النصر، وقام بغرس الراية في منتصف الملعب.

ماذا جاء في تقرير حكم المباراة بشأن حسين عبد الغني؟

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن الحكم الأسترالي قام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه حسين عبد الغني، بسبب اشتباكه مع عدد من لاعبي الهلال.

وأضافت الصحيفة أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء لعبد الغني، بسبب دخوله إلى أرض الملعب واعتدائه على اللاعب علي البليهي، والذي كان في مشادة كلامية مع حمد الله، حيث أن الواقعة كانت بالقرب من حكم المباراة، الذي شاهدها ودونها في تقريره.

حسين عبد الغني لم يغادر أرضية الملعب بعد طرده، بل حاول الاشتباك مع أكثر من لاعب بصفوف الهلال، ومن ضمنهم سلمان الفرج قائد الهلال، الذي كان يريد تهدئة الأجواء مع عبد الرزاق حمد الله، وهو الأمر الذي دفع الحكم بالمطالبة بعقاب عبد الغني.

ما هو موقف علي البليهي من العقوبات؟

وأكدت الصحيفة على أن ما قام به علي البليهي من حمل شعار فريقه وركزه في وسط أرض الملعب، أن هذا السؤال تم توجيهه إلى الماليزي سيمي شيات بريان، مدير المراقبين والمنسقين بالاتحاد الآسيوي، والذي كان في محاضرة بدورة المراقبين الآسيويين في الرياض.

سيمي أكد على أن البليهي لا يستحق العقوبة على تصرفه، لأن هذا الأمر لم تترتب عليه أي مشكلات داخل أرضية الملعب كرد فعل، فهو يعد احتفالًا بفريقه كونه لم يحمل شعارًا خارج إطار المباراة، إلا أن الفعل الذي قام به كان يمكن أن يعرضه لفرض عقوبة لو ترتبت عليه مشكلات".

وقال سيمي شيات: "توجهوا للاعب وطالبوا بوقف هذا التصرف، وتم ذلك خلال ثوانٍ معدودة، دون أن يحدث اعتراض من علي البليهي".

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