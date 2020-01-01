مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام الجونة - عودة شيكابالا

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يسعى لمواصلة صحوته على حساب الجونة وتحقيق فوزًا هامًا في مشواره بالدوري المصري الممتاز بالجولة الثالثة عشر.

كارتيرون يتبع سياسة التدوير لمواجهة ضغط المباريات في الوقت الحالي على مستوى جميع البطولات، من أجل البعد عن الإجهاد.

وتواجد شيكابالا ضمن التشكيل الأساسي للزمالك بعد غياب طويل للاعب بسبب الإصابة الذذي كان يعاني منها حيث كان يشتكي من تواجد بعض الحصوات.

وجاء التشكيل الأساسي للزمالك على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما

الهجوم: محمد أوناجم – عمر السعيد – محمود عبدالرازق شيكابالا

ويتواجد على دكة البدلاء كلًا من محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - اسلام جابر- مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي- مصطفي محمد