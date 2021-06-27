مفاجآت سعيدة بالجملة .. الأهلي يتقرب من حل كل أزماته

ماجد النفيعي في طريقه لحل أزمات الأهلي بالكامل

أكدت تقارير صحفية، على أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، بدأ بالفعل في حل أزمات النادي، ووضع على الطريق الصحيح، وذلك بالرغم من الديون الكبيرة على النادي.

ويسعى النفيعي لقيادة الأهلي للخروج من أزماته المالية خلال الوقت الحالي، وإعداد الفريق للموسم الجديد، بهدف تحقيق نتائج مميز، والتتويج بالبطولات الموسم القادم.

ما هي مفاجأة إدارة الأهلي لجماهيره؟

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن إدارة النادي الأهلي برئاسة النفيعي، ستكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه النادي واستخراج شهادة الكفاءة المالية، والتي تتيح للنادي قيد المحترفين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي قادرة على إعادة الأهلي لمكانته الطبيعية، بالرغم من الديون الكبيرة التي وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي قادرة على إعادة الأهلي لمكانته الطبيعية، بالرغم من الديون الكبيرة التي يعاني منها النادي.

ماذا فعل الأهلي في قضيته مع سامسونج الكوري؟

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن منع الأهلي من تسجيل لاعبين لفترة واحدة، لن يفعل كونه يجرى العمل على سداد الدفعة المستحقة لنادي سامسونج الكوري، من صفقة انتقال البوسني إلفيس ساريتش.

وتأخر الأهلي في الالتزام المالي لصالح نادي سامسونج، لا يلام عليه مجلس الإدارة الحالي برئاسة ماجد النفيعي، في ظل الفترة القصيرة التي تولى فيها مسؤولية إدارة الراقي حتى الآن.

ساريتش كان قد انضم لصفوف النادي الأهلي في صيف 2019 قادمًا من سامسونج الكوري بعقد لمدة 3 سنوات قادمة، مقابل 3 ملايين دولار.

ما هي صفقات الأهلي الجديدة؟

ونجحت إدارة الأهلي في إتمام أولى صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، مدافع نادي كريزو أوساكا الياباني.

ويمتد عقد دانكلير مع النادي الأهلي لمدة موسمين، مع أفضلية للتجديد لموسم ثالث، وذلك من أجل تدعيم دفاع قلعة الكؤوس، الذي عانى طوال الموسم الماضي.

مفاجأة أخرى في الطريق للنادي الأهلي

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن إدارة النادي الأهلي، تسعى للإبقاء على المدافع محمد آل فتيل ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عقده بنهاية الشهر الحالي.

وهناك محاولات مكثفة من جانب مسؤولي الأهلي لإقناع آل فتيل بالاستمرار مع الراقي للموسم القادم، من أجل بناء فريق قادر على تحقيق البطولات.

وبدأ آل فتيل بالفعل في النظر للعروض التي وصلت له خلال الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه، ولكن إدارة الأهلي متمسكه ببقاءه ضمن صفوف الفريق.

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