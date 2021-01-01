مفاجآت الدوري السعودي لن تنتهي .. عوامل تجعل الاتحاد الأقرب للتتويج

الاتحاد قادر بكل سهولة على قلب الطاولة والتتويج بلقب الدوري السعودي

أيام قليلة ومباريات أقل، ويتم الإعلان عن الفائز والمتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، في ظل منافسة قوية من جانب الهلال والشباب والاتحاد على صدارة الترتيب، لتشتعل المنافسة بين الفرق على خطف الصدارة في الأمتار الأخيرة، وعلى الورق الشباب والهلال هما الأقرب لتحقيق لقب الدوري، ولكن في الحقيقة الاتحاد يمتلك الفرصة الأكبر، دعونا نتعرف عليها.

الوضع الآن هو الشراكة بين الهلال والشباب في صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، ولكن فارق الأهداف لصالح الزعيم، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ويتبقى 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.

ونستعرض سويًا حظوظ الفرق الثلاث من أجل الحصول على اللقب، في ظل الفرصة الكبيرة المتاحة أمام الاتحاد لحصد اللقب..

الهلال والمهمة الصعبة

يرتبط فريق نادي الهلال بخمس مواجهات قوية، أبرزها أمام الشباب بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري، وهو المنافس المباشر له على الصدارة، وبالطبع نتيجة تلك المباراة سيكون المستفيد الأول منها هو الاتحاد، خاصة في حالة التعادل.

كما سيلعب الهلال أمام الباطن ثم الأهلي في مواجهتين من العيار الثقيل، ثم التعاون الحصان الأسود هذا الموسم، والذي ينافس على مركز متقدم بترتيب الدوري، وأيضًا الفيصلي الذي وصل مع سكري القصيم بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال أمامه مواجهات قوية للغاية، وفرصته في البقاء بصدارة الدوري ليست بالقوية، خاصة في ظل الغيابات التي يعاني منها بسبب الإصابات أو غيرها.

مواجهات الشباب

كما تحدثنا مباراته بالجولة الـ26 ستكون أمام الهلال، المنافس المباشر على الصدارة، ثم سيلعب أمام الاتفاق الذي يحاول جاهدًا حجز مكانًا في المربع الذهبي في ظل احتلاله المركز السادس، ثم العين الذي يحاول الهروب من الهبوط.

وسيلعب الشباب أمام الفيصلي الذي وصل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي الجولة الأخيرة أمام الوحدة، الذي يحاول إنقاذ موسمه بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها مؤخرًا، والهروب من منطقة الهبوط.

الشباب سيلعب مواجهات متوسطة المستوى، ولكن قد تحدث بعض المفاجآت التي من الممكن أن تتسبب في ضياع فرص تتويجه بالدوري هذا الموسم.

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الاتحاد والفرصة الأكبر

الاتحاد أمام مهمة صعبة أمام الباطن في مباراة الجولة 26، وفي حالة عبور الاتحاد هذه المباراة بالفوز، سيكون أمامه مهمة ليست بالصعوبة المنتظرة، عندما يواجه ضمك وأبها ثم العين.

وفي ختام مباريات الاتحاد ، سيكون هناك مواجهة من العيار الثقيل أمام النصر بمباراة الكلاسيكو، وذلك بختام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وبالمقارنة بين صعوبة مباريات الفرق الثلاثة، سنجد أن الاتحاد هو صاحب الفرصة الأكبر لتحقيق المفاجأة والتتويج ببطولة الدوري السعودي، ولكن كل شيء وارد في عالم كرة القدم.