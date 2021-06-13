رغم الفوز على كرواتيا، علامات استفهام كبيرة على أداء إنجلترا في يورو 2020.

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز اليوم على نظيره الكرواتي بهدف نظيف في لقاء الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية.

المباراة شهدت تحركات تكتيكية كثيرة، وبسببها تلقى جاريث ساوثجيت النقد قبل وأثناء المباراة، فهل كان المدير الفني محقًا في وجهة نظره؟ ذلك ما نستعرضه فيما يلي:

تشكيل إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن تشكيل فريقه لمباراته الافتتاحية ضد كرواتيا بالكثير من الجدل عندما قرر الاعتماد على كيران تريبيير واستبعاد سانشو تمامًا، ودفع بخط وسط شاب في مواجهة خبرات لوكا مودريتش وماتيو كوفاتشيتش

وجاء التشكيل كالتالي:

جوردان بيكفورد.

كيران تريبيير، جون ستونز، تايرون مينجز، كايل ووكر.

ديكلان رايس، كالفين فيليبس.

فيل فودين، ميسون ماونت، رحيم ستيرلينج.

هاري كين.

دفاع ساوثجيت عن نفسه

المدير الفني لمنتخب إنجلترا أكد على أهمية وجود تريبيير في الملعب بسبب خبرته الكبيرة، واعتماده على ذلك في منع كرواتيا من الوصول لمناطقه.

وقال ساوثجيت: "بوجود تريبيير نشعر أنه هناك خبرة أكبر في الملعب ويستطيع اللعب بشكل جيد دفاعيًا ليوقف العرضيات".

وأضاف: "من سوء الحظ أننا لا نستطيع اختيار سوى 23 لاعبًا فقط في القائمة، لا يعجبني أنني تركت مجموعة من اللاعبين خارجها".

وسط ملعب فولاذي!

سيطر المنتخب الإنجليزي على النسبة الأكبر من الاستحواذ على وسط ملعب المباراة، بفضل الكثرة العددية التي خلقها جاريث ساوثجيت.

القدرات البدنية الأعلى لنجوم الفريق الإنجليزي في ظل انخفاض معدل أعمارهم كان لها تأثير كبير أيضًا على التفوق الإنجليزي في وسط الملعب.

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لم يظهر وسط ملعب كرواتيا بكل ما يملك من خبرات وقدرات فنية بالقوة الكافية في مواجهة نجوم المنتخب الإنجليزي.

حتى أن مودريتش كان يضطر للسقوط على خط الدفاع لبدء الهجمة، وغالبًا ما كان يؤخر نفسه ويكون آخر من في الملعب ليكشفه ويقدم التمريرات، وكانت تمريراته هي المتنفس الوحيد للفريق الكرواتي.

سد ثغرة دفاعية وأوقف خطورة هجومية!

بجانب الخطورة التي يتميز بها لوكا مودريتش، تأتي معظم أهداف كرواتيا المتبقية من على الأطراف عن طريق الثنائي إيفان بيريشيتش وأندري كراماريتش.

وجود الثنائي كيران تريبيير ومعه كايل ووكر ساهم بشكل كبير في إيقاف الخطورة من ذلك الجانب، وأبقى على شباك إنجلترا نظيفة.

مرت كرة وحيدة صنعها إيفان بيريشيتش لكنها لم تشكل خطورة كافية على مرمى منتخب إنجلترا.

في الوقت نفسه تسبب ساوثجيت لنفسه في أزمة هجومية بوجود تريبيير على الجانب الخاطئ من الملعب، وانعدمت الخطورة الهجومية للأظهرة.

أخطاء وقع فيها ساوثجيت

بجوار مشكلة تريبيير التي تحدثنا عنها منذ قليل، عانى منتخب إنجلترا من غياب هاري كين، لا تفهموني بشكل خاطئ، فكين كان في أرض الملعب لكن دون خطورة واضحة.

كين عانى في التحركات في ظل عدم وجود تفاهم كبير بينه وبين رحيم ستيرلينج وفيل فودين على أرض الملعب.

هداف الدوري الإنجليزي يحب التحرك خارج مناطق الجزاء، لكن ثنائي مدينة مانشستر لا يتحرك للداخل ولا يساعده، لذلك كان على ساوثجيت الدفع بحل مغاير سواء كان ساكا أو راشفورد.

بيت القصيد

بالرغم من الأخطاء التي وقع فيها ساوثجيت في تشكيل فريقه إلا أنه عالج بعضها في الشوط الثاني، ونجح في الفوز باللقاء.

الفوز منح فريقه ثلاث نقاط أمام الخصم الأقوى في المجموعة، والآن عليه التأكد فقط من تصدر المجموعة بالفوز في اللقاء القادم ضد اسكتلندا وهو الأمر الذي يجب أن يكون سهلًا.

سيكون على ساوثجيت أن يستغل المواجهتين المقبلتين لتهيئة فريقه لمواجهات أكثر قوة وجدية في الأدوار الإقصائية، دون الوقوع في أخطاء مثل تلك التي وقع فيها اليوم.