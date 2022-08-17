مع مزحة إيلون ماسك.. ملاك مانشستر يونايتد يفكرون في بيع حصة من النادي!

أثار رجل الأعمال والملياردير الشهير إيلون ماسك الجدل على موقع تويتر بالأمس بسبب مزحة قد كتبها في تغريدة تخص نادي مانشستر يونايتد.
ماسك قد أوضح أنه سوف يشتري فريق الشياطين الحمر، الأمر الذي جعل البعض من عشاق الفريق الإنجليزي في حالة سعادة وبعضهم في حالة ترقب لما سوف يحدث.
ماذا حدث؟
بينما كان ماسك في نقاش حول "الأيديولوجية السياسية" على موقع تويتر، أنهى الموضوع بالرسالة التالية: "أيضًا، سوف أشتري مانشستر يونايتد مرحبًا بك".
Also, I’m buying Manchester United ur welcome— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022
وبعد إثارة الجدل وكثرة التساؤلات حول صحة هذه التغريدة من ماسك أم أنها كانت فقط مزحة من رجل الأعمال، أوضح إيلون: "لا، هذه فقط مزحة طويلة الأمد على تويتر. لن أقوم بشراء أي فريق رياضي".
No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022
هل يبيع ملاك مانشستر يونايتد النادي؟
عائلة الجليزر هي المالك الحالي لمانشستر يونايتد، بعد أن اشتروه في عام 2005 بحوالي 790 مليون جنيه استرليني، مع ارتفاع قيمة النادي منذ ذلك الحين.
ويوجد بعض الأصوات الغاضبة لدى عشاق فريق الشياطين الحمر حول إدارة عائلة الجليزر للنادي، حيث يعتبرون أن الملاك يتعاملون مع يونايتد على أنه مصدر للربح فقط وليس لتحقيق البطولات الرياضية.
NEW: The Glazer family would consider selling a minority stake in Manchester United, sources reveal, as pressure mounts on their ownership of the iconic football club https://t.co/BXMKqD4Ie7 pic.twitter.com/0DsUxAXd7F— Bloomberg UK (@BloombergUK) August 17, 2022
ووفقًا لـ "Bloomberg" فقد أجرى ملاك يونايتد مناقشات أولية حول إمكانية جلب مستثمر جديد، لشراء حصة "أقلية" (أقل من 49% من الأسهم) أمام أسهم العائلة المالكة.
في حين أنهم ليسوا مستعدين بعد للتنازل عن السيطرة بالكامل، يُعتقد أن عائلة الجليزر منفتحون الآن على بيع حصة أقلية في النادي.
وتقدر قيمة النادي الحالية بحوالي 5 مليار جنيه استرليني، وهو الرقم المرجح لموافقة الملاك لبيع النادي بصورة كاملة إذا تغيرت الرؤية.