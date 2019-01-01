مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

الانتقالات الشتوية في إنجلترا بدأت بالفعل، ومع انطلاق الميركاتو، نبحث عما يحتاجه اليونايتد لتدعيم صفوفه بشكل قوي لمواصلة المنافسة على كل البطولات

أبانوب صفوت | فيسبوك

يرغب فريق مانشستر يونايتد في تعويض البداية السيئة لموسمه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتواجد في أفضل ترتيب ممكن في الدوري الإنجليزي وخاصةً في المربع الذهبي ومن أجل الحفاظ على كافة الفرص في مسابقتي كأس الاتحاد ودوري أبطال اوروبا.

على الرغم أن مورينيو كان سبباً في تراجع النتائج بسبب أزماته مع اللاعبين ولكنه كان محقاً في ما يخص حاجة الفريق إلى المزيد من التعاقدات لسد بعض الثغرات الموجودة في التشكيلة الأساسية، لذا من المهم منح سولشار المال وليس الثقة فقط من أجل حصد ثمار عمله.

دخل مانشسر يونايتد الميركاتو الصيفي بضم ثلاثة لاعبين جدد ولكن الفريق لازال يحتاج لبعض التدعيمات من أجل المواصلة بنفس القوة، إما لظروف الإصابات أو لتغيير بعض القناعات التكتيكية للمدرب النرويجي سولشار.

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الصفقات الرسمية لمانشستر يونايتد في سوق انتقالات صيف 2018

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نجح فريق مانشستر يونايتد في ضم ثاثة لاعبين فقط في الصيف الماضي، وهما البرازيلي فريق قادماً من شاختار دونيستك، البرتغالي الواعد دييجو دالوت ظهير أيمن بورتو، والحارس المخضم لي جرانت لاعب ستوك سيتي.

صفقات مانشستر يونايتد في صيف 2018:

اللاعب السعر الفريق السابق فريد 35 مليون جنيه إسترليني شاختار دونيستك - أوكرانيا دييجو دالوت 20 مليون جنيه إسترليني بورتو - البرتغال لي جرانت 1.5 مليون جنيه إسترليني ستوك سيتي - إنجلترا

ماذا يحتاج مانشستر يونايتد مع بداية سوق انتقالات شتاء 2019؟

أعلن مانشستر يونايتد عن تعيين سولشار مديراً فنياً للفريق خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو وذلك عقب الخسارة أمام ليفربول بثلاثة أهداف لهدف، وهو القرار الذي يحمل في باطنه وجود مدرب يعمل بالتشكيلة الحالية حتى نهاية الموسم دون أي إضافة أو تعديل.

برغم ذلك يمتلك الشياطين الحُمر ثغرات واضحة في تشكيلة الفريق وخاصة في الخط الخلفي ، حيث ينقص الفريق دافع من الطراز الثقيل بسبب الإصابات المتكررة للإيفوري بايي وسوء مستوى الإنجليزيين جونز وسمولينج وكذلك إلى ظهير أيسر بسبب وجود لوك شاو فقط في هذا المركز وكونه ليس المكان الأساسي للاعب آشلي يونج الذي كان يلعب في بداية مسيرته كجناح أيمن، الإضافة إلى جناح صريح بدلاً من الاعتماد على صانع الألعاب ماتا، أو المهاجمين راشفورد ومارسيال في هذا المركز..

وعلى صعيد باقي المراكز، يبدو أن بقية اللاعبين بحاجة إلى مزيد من الثقة ليس إلا، مثل فريد الذي لم يقدم ولو جزء بسيط من مستواه مع شاختار دونيستك، منح بوجبا الحرية الهجومية التي يريدها، الاعتماد بصورة أكبر على هيريرا وخوان ماتا وكذلك الوافد الجديد دالوت والذي يمكنه منافسة الإكوادوري فالنسيا على مركز الأساسي كظهير أيمن.