مع اقتراب ميسي من الرحيل .. رئيس برشلونة السابق يلتقي نيمار

هل يكون نيمار بديل ميسي في برشلونة؟

التقى ساندرو روسيل، رئيس برشلونة السابق، بجناح باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، اليوم، الأربعاء، في إبيزا تزامنًا مع طلب ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، فسخ تعاقده مع الفريق.

ميسي سوف يحضر تدريبات برشلونة يوم الأحد المقبل على أن تكون آخر مرة له رفقة النادي الكتالوني قبل حسم مصيره بصورة نهائية.

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وكان روسيل رئيس برشلونة بين 2010 حتى 2014 بينما تولى الرئيس الحالي، جوسيب ماريا بارتوميو، منصب النائب.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ روسيل قابل نيمار في المدينة الساحلية وتحدثا سويًا لفترة مطولة دون أن يتم الكشف عن نص الحوار الذي دار بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة أنّ روسيل لديه علاقة قوية مع نيمار، إذ جلبه في 2013 إلى الفريق من سانتوس البرازيلي، ولا تزال العلاقة طيبة حتى الآن.

وقد يتجه برشلونة إلى التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان، إذ حاول النادي الكتالوني في أكثر من مناسبة إعادة اللاعب بعد رحيله في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

نيمار خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان على يد بايرن ميونخ ليفقد أول فرصة له لحصد اللقب بعيدًا عن برشلونة.