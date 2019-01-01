النتائج المباشرة
الانتقالات

مع اقترابه من أرسنال - ما الذي قاله دينيس عن إيمري؟

التعليقات()
Social media
تصريحات سابقة لدينيس تحدث فيها عن إيمري مدرب أرسنال, تعرف عليها

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أشاد دينيس سواريز، لاعب برشلونة، بإمكانيات أوناي إيمري، مدرب أرسنال، في حوار سابق له خلال فترة الثنائي في إشبيلية.

دينيس لعب لإشبيلية موسم 2014-2015 وحقق بطولة الدوري الأوروبي.

وقال سواريز في حوار عام 2015 مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: "إنّه أحد أفضل المدربين في العالم، يستطيع دائمًا أن يخرج أفضل ما في كل لاعب".

اختيارات المحررين

وتابع: "إنّه يهتم بكل لاعب لديه ويضع هؤلاء الذين في أفضل أحوالهم للمشاركة في المباريات، لقد لعبت معه لمدة موسم وأنا فخور بهذه الفترة".

واختتم: دائمًا ما يتحدث مع اللاعبين في اللحظات الجيدة والسيئة ويحاول أن يتأكد من مدى جاهزية كل فرد. طريقة تعامله مع اللاعبين استثنائية".

وكانت التقارير الصحفية تؤكد اقتراب سواريز من الرحيل عن برشلونة في يناير الجاري.

دينيس قد ينضم إلى صفوف أرسنال مع اقتراب آرون رامسي مغادرة الفريق.

الموضوع التالي:
شاهد| الجماهير السورية ترقص على الأنغام الفلسطينية
الموضوع التالي:
سمير نصري: التوقيع مع ويست هام أعادني للحياة
الموضوع التالي:
عامر شفيع: الفوز على أستراليا يمنحنا دفعة بكأس آسيا
الموضوع التالي:
عام في برشلونة - أسئلة لم يجب عنها كوتينيو
الموضوع التالي:
ميلان يرفض سينسي ويطلب زميله في ساسولو
إغلاق