"مع احترامي لتاريخك وشخصك" .. الصرامي يستفز ماجد عبد الله بسؤال مباشر

الخلاف الذي لا يتوقف والإعلامي لا يهدأ إلا بالمقارنات

لا يمل الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي من إقحام ماجد عبد الله؛ أحد أساطير الكرة السعودية، في المقارنات، لكن هذه المرة وجه له سؤالًا مباشرةً.

الصرامي وماجد خلاف مستمر:

تاريخ الخلاف بين الثنائي يعود لسنوات، إذ بدأ بانتقاد ماجد لاختيار الصرامي كمتحدثًا رسميًا للعالمي في فترة من الفترات.

وقتها انتقد الأسطورة طريقة تعامل متحدث العالمي مع ما يتعرض له الفريق من نتائج، وتوجيه تصريحات رنانة وهجوم على التحكيم.

ومن جانبه، رد الصرامي مقللًا من قدرة ماجد على تقييمه إعلاميًا، مطالبًا إياه بالصمت.

لكن مؤخرًا اتخذ الخلاف جانبًا آخر، إذ اختار الصرامي، المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ محترف النصر السابق والاتحاد الحالي، كأفضل من ماجد، كذلك أكد أن الأخير لم يقدم ما قدمه المهاجم الشاب فراس البريكان في نفس عمره.

استفزاز جديد من الصرامي لماجد:

رغم مرور ثلاثة أعوام على تحقيق حمد الله لقب هداف العالم عام 2019، برصيد 57 هدفًا، إلا أن الصرامي لا يزال يستفز ماجد بهذا اللقب.

الإعلامي النصراوي يحاول بكافة الطرق التأكيد على كون حمد الله أفضل من ماجد، وهذه المرة طالب أسطورة الكرة السعودية بعرض سيرته الذاتية للمقارنة بينهما.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صديقي الخلوق الكابتن ماجد أحمد عبد الله، هذا الـCV الفاخر بحوزة عبد الرزاق حمد الله، هل تملك CV مماثل!؟، مع احترامي لتاريخك الرياضي الكبير ولشخصك الكريم".

ماذا قدم ماجد عبد الله خلال مسيرته في الملاعب؟

استمرت مسيرة ماجد في الملاعب لمدة 22 عامًا، لم يرتدِ بها قميص أي فريق آخر سوى العالمي، الذي حقق معه 11 بطولة محلية وخارجية، فحصد كافة الألقاب.

على المستوى الدولي، كان لأسطورة النصر بصمة في حصد الأخضر لقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه عام 1984، وكذلك التأهل للمرة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية بالعام نفسه، وفي عام 1994 صعد به لنهائيات كأس العالم.