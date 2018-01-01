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كأس العالم للأندية

معين الشعباني: نستحق المركز الخامس والإرهاق سبب خسارتنا من العين

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المدير الفني للترجي التونسي يعلق على حصول فريقه على المركز الخامس

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

عبر معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن سعادته البالغة، بحصول فريقه على المركز الخامس في كأس العالم للأندية.

الترجي تفوق على فريق جوادلاخارا بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله.

الشعباني قال خلال تصريحات تلفزيونية: "الترجي التونسي كان يستحق الأفضل، ولكن ما حدث في المباراة الأولى أمام العين منعنا من تحقيق إنجاز".

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مدرب الترجي تابع "كنت قاسي جدًا مع لاعبي فريقي بسبب نتيجة المباراة الأولى، ولكن استطاعوا أن يحققوا نتيجة جيدة في المباراة الثانية".

معين الشعباني أشار إلى أن الترجي لعب خلال 35 يومًا 12 مباراة، وهو ما تسبب في إجهاد كبير للاعبين، أثر عليهم خلال المباراة الأولى أمام العين الإماراتي.

الترجي خسر المباراة الأولى من العين بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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