كأس العالم للسيدات
دوري أبطال أفريقيا

معين الشعباني للبنزرتي: أمامك فرصة لإثبات وطنيتك

التعليقات()
هل يستجيب البنزرتي لتصريحات الشعباني؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، على توجيه رسالة إلى مواطنه فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي.

الشعباني قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للترجي التونسي: "لدي رسالة أوجهها إلى السيد فوزي البنزرتي، والذي أكن له الحب والاحترام".

مدرب الترجي تابع: "عندما كنت مساعدًا له في الجهاز الفني، ولاعبًا تحت قيادته، كان البنزرتي يحث اللاعبين ويشجعهم بأنهم يمثلون الوطن خلال المباريات التي خاضوها خارج تونس".

معين الشعباني أردف: "البنزرتي أمام فرصة تاريخية الآن، لإثبات وطنيته، والإدلاء بشهادته، واتهمونا بغياب الأمن، وهو شاهدًا على الأحداث".

اختيارات المحررين

الترجي التونسي حقق لقب دوري أبطال، إفريقيا، بعد انسحاب الوداد البيضاوي المغربي، قبل قرار الاتحاد الإفريقي، بإعادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال.

إغلاق