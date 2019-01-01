معين الشعباني للبنزرتي: أمامك فرصة لإثبات وطنيتك

هل يستجيب البنزرتي لتصريحات الشعباني؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، على توجيه رسالة إلى مواطنه فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي.

الشعباني قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للترجي التونسي: "لدي رسالة أوجهها إلى السيد فوزي البنزرتي، والذي أكن له الحب والاحترام".

مدرب الترجي تابع: "عندما كنت مساعدًا له في الجهاز الفني، ولاعبًا تحت قيادته، كان البنزرتي يحث اللاعبين ويشجعهم بأنهم يمثلون الوطن خلال المباريات التي خاضوها خارج تونس".

رئيس الزمالك: "سنخوض مباريات الدوري أمام الجونة والأهلي والإسماعيلي باللاعبين الدوليين، عقب بطولة الأمم وفقًا لما هو معلن من قبل، وأطلب من لاعبي الزمالك الاستمتاع بإجازتهم وعدم الالتفات لبيانات الأهلي فأغلبها غير مفهوم ومكتوب باللغة الهيروغليفية". 🗣️ pic.twitter.com/NBqVhLmyUu — جول مصر (@goaleg) June 9, 2019

معين الشعباني أردف: "البنزرتي أمام فرصة تاريخية الآن، لإثبات وطنيته، والإدلاء بشهادته، واتهمونا بغياب الأمن، وهو شاهدًا على الأحداث".

الترجي التونسي حقق لقب دوري أبطال، إفريقيا، بعد انسحاب الوداد البيضاوي المغربي، قبل قرار الاتحاد الإفريقي، بإعادة مباراة إياب نهائي دوري الأبطال.