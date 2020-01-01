معلول: لا نهتم بالمنافس في نصف النهائي وزوجتي توقعت تسجيلي في مباراتي صن داونز

الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحدث علي معلول لاعب الأهلي عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع النهائي.

الأهلي حقق التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق عصر اليوم، بعد الفوز في الذهاب بهدفين دون مقابل، ليصعد بمجموع الفريقين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

علي معلول أكد على صعوبة اللقاء ولكنهم وصلوا إلى غرضهم من المواجهة والحصول على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بدوري الأبطال.

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وقال معلول في تصريحات عقب اللقاء: "كنا متعاهدين على التأهل إلى الدور المقبل، وتحقيق وعدنا للجماهير الحمراء وهو ما حدث أمام صن داونز".

وأضاف الظهير الأيسر التونسي: "البطولة ستكون من نصيبنا إن شاء الله، اللاعبون كانوا عند حسن الظن ونفذنا المطلوب وأمامنا خطوتان".

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وتابع علي معلول تصريحاته: "زوجتي توقعت تهديفي في لقاء الذهاب والإياب، ولا نهتم بهوية من سنواجه في نصف النهائي ومن بعده النهائي".

الأهلي ينتظر المتأهل من مواجهة النجم الساحلي والوداد المغربي، حيث حقق الفريق المغربي الفوز في الذهاب بهدفين دون رد.