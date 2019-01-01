معلول: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة

التونسي يهدي هدفه لجماهير الأهلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعرب علي معلول ظهير الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز.

وقال معلول عقب المباراة:"التسجيل في الديربي أمر مهم، وهدية للجماهير".

وأضاف:"في النهاية حققنا الهدف الرئيسي بالفوز على الزمالك وتأكيد جدارتنا بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي".

وأوضح:"شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة، وروح الفانلة الحمراء كانت كلمة السر في الانتصارات الأخيرة".

وتابع:"الفوز على الزمالك يبقى بمثابة خير ختام للمسابقة، ونقطة انطلاق للفوز بدوري أبطال إفريقيا والاستعداد بقوة للموسم الجديد".

يذكر أن معلول سجل هدف الفوز في ختام المسابقة التي شهدت تتويج الأحمر بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه.

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