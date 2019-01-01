معلول بعد التتويج بالدوري: شخصية البطل صنعت الفارق للأهلي

علولو سعيد باللقب المحلي كأفضل تعويض على صدمة استبعاده من المنتخب التونسي في الكان

توقف النجم التونسي علي معلول، عند شخصية النادي الأهلي، معتبرها كلمة السر في وصول الفريق لمنصة التتويج، لمعانقة لقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخ والرابعة على التوالي.

ومنذ عودة الظهير الأيسر من إصابته التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة في نهاية العام العام، عادت معه انتصارات القلعة الحمراء، وتجلى ذلك في تأثيره الكبير على نتائج الفريق، على غرار ما فعله أمام طلائع الجيش، عندما تكفل بتسجيل هدف تأمين الثلاث نقاط في الدقيقة 90.

وأنهى القادم من الصفاقسي موسمه مع ناديه القاهري بنفس القوة التي كان عليها في الأشهر الستة الماضية، بتسجيل هدف الأسبقية على المقاولون العرب في المباراة التي حسمها نادي القرن مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 3-1، ليعلن تتويجه باللقب قبل مباراته الختامية مع غريمه الأزلي الزمالك.

وبعد المباراة قال معلول "هذه شخصية النادي الأهلي وروح الفريق، صحيح تعثرنا في بداية الدوري، لكننا عدنا بكل عزيمة وإصرار".

وعن استبعاده المفاجئ من منتخب بلاده الذي شارك في بطولة الأمم الإفريقية، قال "عقب استبعادي من منتخب تونس، جعلت كل تركيزي مع النادي الأهلي لكي نحسم اللقب".

كيف فاز الأهلي بالدوري هذا الموسم 🔴🏆

إليكم ملخص ما حدث 👇 pic.twitter.com/d1K20ztz2d — جول مصر (@goaleg) July 24, 2019

ورفع النادي الأهلي رصيده لـ77 نقطة، متقدمًا على العدو الأبيض بخمس نقاط، قبل مباراتهما معًا المقرر لها يوم الأحد المُقبل في ختام الموسم الطويل.