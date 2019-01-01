معلول: رغم أساطير الكرة العربية إلا أن صلاح أفضلهم

محمد صلاح أول مصري وثالث عربي يرفع ذات الأذنين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد التونسي نبيل معلول؛ المدير الفني السابق لمنتخب تونس، بالمصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه الأفضل في تاريخ الكرة العربية بأكملها.

الفرعون المصري قاد الريدز أمس السبت، للتتويج بطلًا لدوري أبطال أوروبا بالتغلب على توتنهام الإنجليزي بثنائية نظيفة، سجل منها صلاح الهدف الأول من ضربة جزاء وأضاف أوريجي الهدف الثاني.

فيديو - محمد هاني في محاولة للاحتفال مع صلاح وليفربول في الفندق

وكتب معلول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح ليس الأفضل في تاريخ الكرة المصرية فقط بل الأفضل في تاريخ الكرة العربية رغم مرور أساطرة كبار في تاريخ كرة القدم العربية".

محمد صلاح يعد أول مصري وثالث عربي يرفع كأس ذات الأذنين بعد الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.

وتوج ليفربول بطلًا للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية بعد غياب دام 14 عامًا منذ عام 2005.

ومن المقرر أن يلاقي الريدز في كأس السوبر الأوروبي تشيلسي الإنجليزي، الذي توج بطلًا للدوري الأوروبي على حساب أرسنال الإنجليزي كذلك.