معلق تلفزيوني يثير غضب الجماهير على الهواء: كريستيانو رونالدو مشكلة للمنتخب البرتغالي!

أثارت تغطية قناة NOS للمباراة الحاسمة في دور المجموعات بكأس العالم بين البرتغال وكولومبيا جدلاً كبيراً منذ البداية. فقد وجه المعلق أرمان أفساروجلو انتقادات لاذعة لكريستيانو رونالدو في الدقائق الأولى، مما أدى إلى سيل من ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويرى العديد من المشاهدين أن المعلق يظهر رأيه الشخصي بشكل مفرط.

دخلت البرتغال الملعب في ميامي لخوض مباراة لم يكن يكفي فيها سوى الفوز لمنع كولومبيا من احتلال صدارة المجموعة K. وقبل أن يدخل رونالدو فعليًّا إلى الملعب، ركز أفساروجلو بشكل مكثف على قائد المنتخب البرتغالي. «المنتخب مليء بالمواهب البرتغالية. إنهم بالفعل فريق من المرشحين للفوز بهذا البطولة، لكن على أي حال. كيف يمكن حل مشكلة مثل رونالدو؟"، قال أفساروجلو.

«أحيانًا يكون رونالدو جزءًا من الحل؛ وفي معظم الأحيان، ربما يكون هو المشكلة، ألا يعوق هو بالضبط أفضل أداء لكرة القدم البرتغالية في هذه المرحلة الأخيرة من مسيرته؟ إذا سألته، فسيقول لا»، قال المعلق.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. بعد ذلك بوقت قصير، عاد أفساروجلو للحديث عن رونالدو. «حركة قليلة في منتخب البرتغال. من الضروري وجود بعض التمريرات المتحركة، لكن، في النهاية، لاعب مثل رونالدو يختار لحظاته جيدًا، لكنه لم يعد قادرًا على الحفاظ على الوتيرة. هناك قدر كبير جدًا من الركود».

أثارت تعليقات معلق NOS غضبًا كبيرًا على منصة X. واتهم العشرات من المشاهدين المعلق التابع لـ NOS بعدم الموضوعية وإظهار كراهية شخصية تجاه رونالدو.

«من الواضح تمامًا أن المعلق يكره رونالدو. لا تدعوه يعلق بعد الآن!»، كتب أحدهم. ورد مشاهد آخر قائلاً: «تعليق فاضح من قناة NOS خلال مباراة كولومبيا ضد البرتغال. حان الوقت لكم أيها المعلقون لتتعلموا أن تكونوا محايدين. أريد فقط الاستمتاع بالتعليق، بدلاً من قضاء خمسة عشر دقيقة في الاستماع إلى شخص يهين رونالدو.»

كما أن ردود الفعل الأخرى لا تترك مجالاً للشك. «المباراة مستمرة منذ ربع ساعة وهذا المعلق لا يفعل شيئاً سوى انتقاد كريستيانو رونالدو. هذا أمر سخيف. من المزعج بالفعل أن يعبّر المعلق باستمرار عن رأيه الشخصي، لكن القليل من الاحترام هو أقل ما يمكن توقعه»، كتب أحد المستخدمين.

وعلق آخر: «لقد غيرت القناة أثناء مباراة البرتغال وكولومبيا. هناك معلق يشن حملة كراهية ضد رونالدو. ما هذه التعليقات الفاضحة حقًّا؟»

كما انتقد كيني رومر المعلق قائلاً: «هذا المعلق في مباراة كولومبيا ضد البرتغال ممل للغاية. من الواضح أن أفساروجلو من معجبي ميسي، لكن الاستمرار في انتقاد كريستيانو رونالدو طوال الوقت بدأ يصبح مزعجًا». وكتب مستخدم آخر: «يا له من هراء فظيع من معلق NOS بشأن رونالدو والبرتغال. حان وقت تقاعده». ورأى شخص آخر: «بدأ كره ذلك المعلق من NOS تجاه رونالدو يصبح مثيرًا للاشمئزاز».