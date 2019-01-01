معسكر الأهلي بإسبانيا - ديانج لن ينضم والكشف عن أولى الوديات

الشياطين الحمر يواجهون فريق درجة ثالثة إسباني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل الأهلي المصري استعداداته بمعسكره الخارجي المقام خلال الفترة الحالية، لليوم الثاني على التوالي، بتدريبات صباحية.

بعثة المارد الأحمر وصلت إلى إسبانيا أمس السبت، مستغلة فترة توقف الدوري المصري الممتاز، لإقامة كأس أمم أفريقيا 2019 على الأراضي المصرية.

وتقرر أن يواجه الشياطين الحمر في أولى مبارياتهم الودية بالمعسكر، فريق سوكر سمارت، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء غدٍ الإثنين.

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على جانب آخر، أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، أن المالي أليو ديانج؛ لاعب وسط الفريق الجديد، لن يلحق بالمعسكر الخارجي.

المالي وقع منذ يومين على عقد ارتداء الفانلة الحمراء لمدة خمسة مواسم قادمًا من مولودية الجزائر.

يذكر أن معسكر الأهلي من المقرر أن يستمر حتى 16 من يوليو الجاري، حيث يخوض الفريق خلاله مباراتين أخرتين يومي 11 و15، لم يتحدد طرفهما الآخر بعد.