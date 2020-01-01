معجزة .. توتي يعيد مريضة من الغيبوبة بصوته

واقعة غريبة في إيطاليا

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن تسبب فرانشيسكو توتي، أسطورة روما، في معجزة طبية بعد أن استفاقت مريضة من الغيبوبة بمجرد سماع صوت النجم الإيطالي.

إلينيا ماتيلي، لاعبة في صفوف لاتسيو، تعرضت لحادث سيارة في ديسمبر الماضي تسبب في وفاة صديقتها مارتينا أورو، ودخولها هي في غيبوبة حتى الأيام الماضية.

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ونقلت "كورييري" القصة كاملة عن كيف حاولت عائلة إلينيا ومدربها كارلو كانسيلييري توظيف حبها لروما في مساعدتها للبقاء على قيد الحياة طوال تلك الأشهر.

واعتادت العائلة على تشغيل النشيد الخاص بالجيالوروسي على مسامع إلينيا في الغيبوبة، ثم أتت المحاولة الأخيرة بالتواصل مع توتي وطلبوا منه تسجيل مقطع للعرض عليها.

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وأرسل القائد الأسطوري بالفعل رسالة فيديو قال فيها: "إلينيا لا تستسلمي، ستقومين بالأمر، كلنا معكي"، وقد كان، بمجرد عرضها استفاقت إلينيا من الغيبوبة التي دامت قرابة 10 أشهر.

عائلة إلينيا الآن تطلب من توتي مقابلته شخصياً لشكره: "فرانشيسكو العزيز، ننتظرك بفارغ الصبر والقلق، وكذلك إلينيا، صوتك الرائع، مع حب وعشق إلينيا لروما أعادوا لها الحياة".

توتي الآن يعمل في مجال إدارة شؤون اللاعبين الشباب بعد تركه لمنصبه الإداري مع روما، وإن يدور حديث حول رغبة المالك الجديد في إعادته من جديد.