معجبو روني فودين في كل أنحاء العالم .. نجل نجم مانشستر سيتي يفوق والده شهرة

تهاني سليم
Phil Foden Manchester City 2022-23Getty
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نجل فيل فودين يحقق شهرة عالمية

خطف روني نجل الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الأضواء من أبيه، بل وبات نجمًا عالميًا ولديه عدد من المعجبين نظرًا للتشابه الكبير بينه وبين والده.

وظهر روني مع والده خلال احتفالات مانشستر سيتي سواء بالفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بداية الأسبوع، أو في الاحتفالات السابقة في التتويج بالدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد هذا الموسم.

وبات روني البالغ من العمر 4 سنوات نجمًا عالميًا تتداول صوره وفيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهرت صورة له في أحد الفيديوهات على جدار جامعة في المكسيك.

أما في الوطن العربي فنال روني عدد كبير من المعجبين وأصبح له صفحات معجبين تضم آلاف الأشخاص.

ومُنح روني الصغير لقبًا هو "الرجل" بين الجمهور المعجب به والموجود في كل أنحاء العالم.

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