معتز هوساوي : سعيد بالعودة للمشاركة بعد عام ونصف والأهلي سينافس على الدوري

عاد هوساوي للمشاركة مع الراقي بعد غياب طويل جدًا عن الملاعب

عبر معتز هوساوي مدافع الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعودته للملاعب بعد فترة غياب طويلة للإصابة، مؤكدا استهداف فريقه تحقيق الأفضل في الفترة المقبلة.

وعاد هوساوي للمشاركة مع الراقي بعد غياب طويل جدًا عن الملاعب بسبب الإصابة التي كان يُعاني منها خلال العام الأخير.

هوساوي قال في تصريحات عقب العودة للمشاركة : “لا أعلم كيف أعبر عن فرحتي بعد عودتي وبترحيب الجميع بي سواء بالأهلي أو ضمك في أول مباراة لي بعد التعافي من الإصابة الطويلة، ومهما تحدثت لن أستطيع وصف ما بداخلي”.

مدافع الأخضر السعودي واصل تصريحاته : "أنا غائب عن الفريق منذ سنة ونصف تقريبًا بسبب الإصابة، ومن الطبيعي شعوري بالتعب في مباراتي الأولى".

وأكمل قلب دفاع الأخضر السعودي : "وقوف الجميع بجانبي يحفزني على العودة للمستوى المنتظر مني في أقرب وقت ممكن".

وبالتحول للحديث عن منافسات الدوري المحلي قال : "الدوري تجميع للنقاط، وفي مباريات ضمك وغيرها يجب حصد النقاط، المنافسة قوية بالدوري في كل موسم، والمهم أن تدخل جميع المباريات كأنها نهائية، ونستهدف الأفضل بالفترة المقبلة".