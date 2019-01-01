المحمدي يُجهز معتز هوساوي للقاء التعاون بالدوري السعودي

هوساوي يعود للمشاركة في المباريات، بعد غياب طويل عن الملاعب

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يشارك معتز هوساوي، مدافع الأهلي في مباراة فريقه أمام التعاون، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

هوساوي سيشارك في أول مباراة رسمية له، بعد غياب طويل منذ الموسم الرياضي الماضي، بسبب تعرضه لأزمة صحية.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن صالح المحمدي، المدرب المؤقت للأهلي، يهدف لإعداد معتز هوساوي، خوفًا من تأخر عودة اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب السعودي.

المنتخب السعودي الأول يضم 6 لاعبين دوليين من صفوف الأهلي، أبرزهم ثنائي خط الدفاع عبد الباسط هندي، وعبد الله حسون الظهير الأيمن.

ويخوض الأهلي مباراة ودية يوم الأحد المقبل، أمام نظيره الفيصلي، ضمن الإعداد لمواجهة التعاون، في ظل فترة التوقف الدولية الحالية.

الأهلي سيواجه التعاون، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.