معايير واضحة وإلغاء السنة .. فرانس فوتبول تقوم بثورة شاملة للكرة الذهبية

تستعد صحيفة "فرانس فوتبول" لإحداث ثورة شاملة في شكل جائزة الكرة الذهبية للنسخة القادمة على مستوى الرجال والسيدات، بدلًا من الصورة القديمة لها.

وجاء التغيير الأبرز في القواعد الجديدة، في الطريقة التي يتم احتساب بها الفائز بالجائزة عن كل عام ميلادي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن الكرة الذهبية سيتم منحها بناءًا على ما يقدمه اللاعب في الموسم الكروي بدلًا من السنة التقويمية.

وهو ما يعني أن الجائزة ستمنح وفقًا لإسهامات اللاعب من شهر أغسطس وحتى شهر يوليو، بدلًا من الشكل الحالي الذي يعتمد على بداية السنة في شهر يناير وحتى ديسمبر.

ويعني ذلك أن النسخة القادمة ستكون لموسم 2021/2022 وليس لعام 2022، مما يعني أن كأس العالم 2022 سيتم الاعتماد عليه في نسخة موسم 2022/2023.

وستعلن قوائم المرشحين للكرة الذهبية وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى وجائزة كوبا لأفضل هدف خلال شهر سبتمبر القادم.

وسيتم إعداد القوائم الخاصة بالجوائز من خلال محرري ليكيب وفرانس فوتبول، بالإضافة للنجم الإيفواري ديدييه دروجبا الذي يعتبر سفيرًا للجائزة، بالإضافة للناخبين في النسخة السابقة.

وأما بالنسبة لهيئة المحلفين فقد تم تقليصها إلى 100 عضو بدلًا من 170 عضوًا، لتكون الهيئة متوافقة مع ممثلي أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا، بينما يتواجد 50 عضوًا فقط في حالة السيدات.

وأخيرًا تم تنقيح المعايير التي سيتم تقييمها قبل منح الأصوات، ليكون المعيار الأول هو الإنجازات الفردية للاعب وتأثيره على الفريق، ثم المعيار الثاني وهو الإنجازات الجماعية، بالإضافة لإعطاء وزن أكبر لنموذج اللاعب من خلال تقييم موقفه في الملعب على وجه التحديد من خلال اللعب النظيف، بهدف تحويل الجائزة إلى منافسة مفتوحة وليست محمية ومغلقة أمام قلة مختارة.

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان آخر من حصل على الكرة الذهبية بشكلها القديم للرجال، بينما حصلت أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة على جائزة السيدات.

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