نيوزيلندا ضد مصر: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المجموعة 7 بي سي بليس

ستنطلق مباراة نيوزيلندا ضد مصر في 21 يونيو 2026 عند الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22 يونيو 2026 عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش.

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نيوزيلندا ضد مصر: سياق المباراة

تحمل المواجهة المقبلة في غرب كندا تداعيات هائلة إذ يتطلع كلا البلدين إلى الانفصال عن عنق الزجاجة المتوازن تمامًا في المجموعة السابعة. بعد تعادلين افتتاحيين تركا المجموعة بأكملها متساوية في النقاط - مع مصرتنتزع تعادلًا 1-1 ضد بلجيكا في سياتل ونيوزيلندا تقاتل لتعادل مثير 2-2 ضد إيران في لوس أنجلوس - تقلّص هامش الخطأ في BC Place Vancouver بشكل كبير. يتجه كلا المعسكرين شمالًا وهما يعلمان أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك الافتتاحيات عالية الوتيرة سيحددان بالكامل مسار طموحاتهما في الأدوار الإقصائية.

يجب على مدرب مصر حسام حسن أن يستقر سريعًا على تشكيلة قاتلت ببسالة لكبح هجوم بلجيكا، معتمدة على كتلة منخفضة صلبة ومنضبطة بعمق. سيعتمد حسن على تميمانه الأسطوري وقائده، محمد صلاح، لإشعال التحولات الهجومية، وتمديد خطوط الخصم، وترسيخ التنفيذ القاتل في الثلث الأخير اللازم لتجاوز دفاع محيطي عالي الطاقة. يقف في مواجهتهم منتخب نيوزيلندا المتين هيكليًا والمفعم بالروح بقيادة دارين بازلي. وبعد أن أثبتوا بالفعل أوراق اعتمادهم في البطولة عبر التقدم مرتين لإحباط إيران، فإن البيض كلهم يمتلكون مخططًا تكتيكيًا جريئًا وعدوانيًا وحافة بدنية مهيبة تزدهر عندما تُطلب انضباطية النخبة.

ستُقام هذه المواجهة في BC Place المتطور، وستكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الطرفين تحمل انهيار دفاعي في المناطق المركزية، ما يجعل التواصل في الكتلة المتوسطة والسرعة العمودية السريعة العناصر الحاسمة. ستنظر مصر إلى هذه المباراة باعتبارها المنصة المثالية لفرض إرثها الفني بوصفها المتصدر الطبيعي للمجموعة، بينما تدخل نيوزيلندا أرض الملعب متحمسة لتسليح لعبها المتفجر على الأجنحة ومعاقبة أي أخطاء انتقالية مصرية. ومع بدء تبلور احتمالات المجموعة، فإن ثقل ضمان المرور الآمن خارج المجموعة السابعة سيسيطر على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية الأولى.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

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بلجيكا 1-1 مصر

قدّم رجال حسام حسن درسًا متقنًا في الانضباط التكتيكي لإحباط عمالقة أوروبا في سياتل، محققين تعادلًا افتتاحيًا حيويًا بنتيجة 1-1. صعق الفراعنة الشياطين الحمر في الدقيقة 19 عندما انقض إمام عاشور على تمريرة اخترقت الدفاع من صاحب عيد الميلاد محمد صلاح وسدد تسديدة قوية تجاوزت تيبو كورتوا. دافعت مصر عن تقدمها ببسالة، حيث قاد قلب الدفاع محمد عبد المنعم تنظيم كتلة منخفضة صلبة. ومع ذلك، انكسرت قلوبهم في الدقيقة 66 عقب دخول روميلو لوكاكو؛ فبعد ثوانٍ فقط من دخوله أرض الملعب، أجبر الضغط البدني العنيف للمهاجم على هدف عكسي مؤسف من المدافع محمد هاني. وعلى الرغم من هدف التعادل المتأخر، فإن النتيجة التي تحققت بشق الأنفس تمنح مصر منصة نفسية هائلة وهم يتجهون إلى فانكوفر.

إيران 2-2 نيوزيلندا

أظهر فريق دارين بازلي نية هجومية مذهلة وجرأة بنيوية في لوس أنجلوس، رغم أنهم غادروا أرض الملعب غير راضين إلى حد ما بعد التفريط مرتين في التقدم للتعادل 2-2 مع إيران. الـ البيض بالكامل حظوا ببداية حالمة عندما أطلق إليجاه جاست تقدمهم في الدقيقة 6، مستعرضًا أسلوب ضغط عالي الإيقاع أربك عمالقة آسيا. وبينما استعادت إيران التعادل مؤقتًا، سجل جاست هدفًا ثانيًا رائعًا في وقت مبكر من الشوط الثاني ليعيد نيوزيلندا إلى مقعد القيادة. كلفهم الإرهاق الدفاعي للأسف في الدقيقة 63 عندما استقبلوا هدف تعادل سهلًا، لكن الأداء المليء بالعمل الجماعي البدني يمنحهم ثقة هائلة قبل الجولة الثانية.

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ما التعديلات التكتيكية التي يجب على كلا المدربين القيام بها؟

نيوزيلندا (دارين بازلي)

لا يحتاج دارين بازلي إلى تغيير الهوية الهجومية الجريئة عالية الإيقاع التي سمحت لـ البيض بالكامل بالتقدم مرتين أمام إيران في لوس أنجلوس. تسبب اللعب الانفجاري على الأطراف والحركة الحادة لإليجاه جاست في فوضى في الثلث الأخير، ما يثبت أن نيوزيلندا تمتلك القوة النارية لتهديد على المسرح العالمي.

ومع ذلك، يجب على بازلي معالجة نقاط الضعف الدفاعية التي كلفت فريقه النقاط الكاملة. أمام إيران، عانى الفريق للحفاظ على شكله البنيوي أثناء التحولات الدفاعية، ما ترك جيوبًا واسعة من المساحات مكشوفة أمام الخط الخلفي المكوّن من أربعة لاعبين. أمام منتخب مصري مبني على امتصاص الضغط والضرب بسرعة في الهجمة المرتدة، فإن التمركز عاليًا جدًا أو فقدان الكرة بثمن بخس سيكون قاتلًا. يجب أن يتركز التعديل الأساسي لبازلي على محور الارتكاز المزدوج في خط الوسط، لضمان حمايتهم لقلبي الدفاع وإدارة بنية الاستراحة الدفاعية لديهم لتحييد الكرات المباشرة فوق الخط قبل أن تتمكن مصر من إطلاق تحولاتهم.

مصر (حسام حسن)

كان الإطار الدفاعي المنضبط بعمق لدى حسام حسن فعالًا للغاية في إحباط خط هجوم بلجيكا المرصع بالنجوم لفترات طويلة في سياتل. نجح الفراعنة في تكديس منطقة الجزاء، وتضييق المساحات بين الخطوط، والاعتماد على دفاع بطولي بكتلة منخفضة لضمان نقطتهم الافتتاحية.

ومع ذلك، تتطلب الجولة الثانية إعادة معايرة حادة في كيفية استخدام مصر للكرة عند الفوز بالاستحواذ. إن الجلوس بشكل سلبي تمامًا لمدة 90 دقيقة أمام منتخب نيوزيلندا شديد القوة والحيوية هو استراتيجية غير قابلة للاستمرار وستؤدي في النهاية إلى إرهاق جانبي. يجب أن يركز التعديل التكتيكي لحسن على غرفة المحرك لديه، لضمان أن يقوم إمام عاشور وخط الوسط بنقل الكرة إلى الأمام بسرعة عمودية أكبر بكثير. عندما تنطلق مصر، يجب أن توفر دعمًا فوريًا على الأطراف للقائد محمد صلاح. بدلًا من ترك النجم معزولًا أمام قلوب دفاع بدنيين، يجب على الأظهرة المتداخلة أن تمد الملعب بقوة لاستغلال المساحات التي تتركها خطوط نيوزيلندا المتقدمة.

ما آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار منتخب نيوزيلندا

التحدي الأساسي لدارين بازلي وهو يتجه إلى BC Place هو الحفاظ على الانتعاش البدني مع إدارة الزخم النفسي الهائل لفريقه. لقد All Whites خرجوا من تعادلهم الافتتاحي الشاق عالي الوتيرة 2-2 أمام إيران بثقة كبيرة، والأهم من ذلك، دون أي مخاوف إصابة كبيرة، مما يمنح بازلي قائمة جاهزة بالكامل للاختيار منها.

القائد الأسطوري والهداف التاريخي كريس وود سيعود مرة أخرى لقيادة الخط كمهاجم هدف أساسي، بعد تمريرته الحاسمة المتقنة في الجولة الأولى. يكمن التشويق الحقيقي في الاختيار على الأطراف. بعد أداء فردي استثنائي أمام إيران حيث سجل كلا الهدفين، فإن الجناح إيلايجا جاست مقفل في التشكيلة الأساسية. ومع ذلك، قد يفكر بازلي في تدويرات طفيفة في المناطق المركزية لحقن المزيد من العمودية ضد التكتل المنخفض لمصر. أصول ديناميكية مثل ساربريت سينغ - الذي تجاوز بنجاح مخاوف لياقة ما قبل البطولة - و بن أولد يضغطون بقوة من أجل دقائق أكثر لخلخلة عمالقة أفريقيا منذ صافرة البداية.

أخبار منتخب مصر

يواجه حسام حسن لغز تعافٍ بدني أكثر تعقيدًا وهو يجهز فريقه لتحدي نيوزيلندا. أكبر نقطة حديث تحيط بالفراعنة هي العبء البدني المكثف الذي تم امتصاصه خلال مجهودهم الدفاعي البطولي لتأمين تعادل افتتاحي 1-1 أمام بلجيكا في سياتل.

دفاعيًا، سيراقب الفريق محمد هاني للتأكد من أنه مستعد ذهنيًا وبدنيًا للارتداد بعد هدفه العكسي المؤسف في الشوط الثاني. ثنائي قلب الدفاع حمدي فتحي و ياسر إبراهيم خرج من 90 دقيقة البدنية دون أذى وسيكونان حاسمين في تنظيم تكتل منخفض صلب إلى جانب الظهير الأيسر أحمد فتوح. بين القائمين، سيحتفظ مصطفى شوبير بمكانه بثقة بعد تقديمه أداءً رائعًا أمام البلجيكيين، وسيكون تواصله التنظيمي حاسمًا للتعامل مع تهديدات نيوزيلندا الهوائية.

يبقى محور الارتكاز بلا منازع هو القائد محمد صلاح، الذي تمركز على الجناح الأيمن وقدم تمريرة حاسمة رائعة لهدف إمام عاشور الافتتاحي قبل أن يتم استبدال كليهما في وقت متأخر من المباراة. علامة الاستفهام الهجومية الرئيسية تتعلق باستكمال بقية الخط الأمامي؛ ومع تثبيت المهاجم الوحيد عمر مرموش في دوره بعد مباراة افتتاحية صعبة، سيتطلع حسن إلى مردود هجومي أعلى من الجناح الأيسر مصطفى زيكو لضمان ألا يصبح الهجوم معتمدًا بالكامل على صلاح عندما تنطلق التحولات.

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أبرز المواجهات في مباراة نيوزيلندا ضد مصر

مع حمل كلا المنتخبين نقطة واحدة من تعادليهما الافتتاحيين الشاقين، فإن هذه المواجهة عالية المخاطر في المجموعة السابعة في فانكوفر ستُحسم في النهاية عبر صراعات فردية محددة بين اللاعبين في أرجاء الملعب. سيسعى كلا المدربين إلى عزل هذه المواجهات الرئيسية لاستغلال العيوب الهيكلية التي كُشفت خلال الجولة الافتتاحية من المباريات.

كريس وود ضد ياسر إبراهيم

بصفته قائد نيوزيلندا الأسطوري وهدافها التاريخي، لا يزال كريس وود النقطة المحورية البدنية والهوائية في خط هجوم دارين بازلي. أثبت وود قيمته النخبوية في اللعب بظهره للمرمى في الجولة الأولى من خلال تقديم تمريرة حاسمة دقيقة لافتتاحية إيلايجا جاست الرائعة ضد إيران. لكسر تكتل مصر المنخفض المعروف بتماسكه وانضباطه العميق، سيكون دور وود بالغ الأهمية؛ إذ يجب أن يستخدم حضوره البدني الهائل لتثبيت قلوب دفاع الخصم، والفوز بالالتحامات الهوائية من العرضيات القادمة من الأطراف، وخلق مساحات جيبية للعدّائين الثانويين الديناميكيين مثل جاست لاستغلالها.

المكلّف بإيقافه هو قلب دفاع الأهلي ياسر إبراهيم، الذي قدّم أداءً دفاعيًا صارمًا ومنضبطًا للغاية لمصر ضد بلجيكا. وبينما أثبت التكتل المنخفض المصري صلابة هيكلية لفترات طويلة في سياتل، فقد أظهر ثغرات طفيفة أمام ضغط بدني مباشر وقاسٍ في وقت متأخر من الشوط الثاني عندما تم إشراك روميلو لوكاكو. يجب على إبراهيم الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل بلا أخطاء في المناطق المركزية، لضمان ألا يتعرض للتغلب عليه بدنيًا في الكرات الهوائية أو يُسحب خارج موقعه بفعل تحركات وود الذكية، ما سيكشف المساحات المتروكة خلفه أمام أسلحة "البيض" على الأطراف.

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محمد صلاح ضد ليبيراتو كاكاس & مايكل بوكسال

القلب النابض بلا منازع ومحرك الإبداع العالمي في المنتخب المصري، القائد محمد صلاح فرض إيقاعه بالكامل على تهديد التحولات ضد بلجيكا، حيث شقّ دفاع عمالقة أوروبا بتمريرة حاسمة رائعة اخترقت الدفاع لإمام عاشور. أمام نيوزيلندا، سيكون هدفه الأساسي تجاوز ضغط منتصف الملعب الأولي وإطلاق تحولات عمودية سريعة من جناحه الأيمن المفضل. إذا مُنح صلاح الوقت والمساحة لمواجهة المدافعين في الثلث الأخير، فإن حركته القاتلة بالقطع إلى الداخل ستخلخل شكل الخصم وتفرض تغطية يائسة.

الساعي لتعطيل ذلك الإيقاع الأسطوري هو ثنائي نيوزيلندا الدفاعي في الجهة اليسرى، الذي سيحتاج إلى تنسيق بلا أخطاء. الظهير الأيسر ليبيراتو كاكاس وقلب الدفاع المخضرم مايكل بوكسال سيتحملان المسؤولية الأساسية عن إغلاق نجم مصر. لا يمكن لكاكاس أن يُضبط متقدمًا أكثر من اللازم في الملعب أثناء الانطلاقات المتداخلة، بينما يجب على بوكسال إدارة تمركزه الدفاعي عند الاستحواذ المضاد بقوة لتغطية أنصاف المساحات عندما يقطع صلاح إلى الداخل بقدمه اليسرى. تضييق ممرات تمريره مبكرًا أمر حاسم لضمان ألا يتجاوز عمالقة أفريقيا محور وسط نيوزيلندا بالكامل ويثبتوا خطهم الخلفي داخل قوقعة دفاعية سلبية وغير قابلة للاستمرار.

أخبار الفريقين & القوائم

تُدار نيوزيلندا بواسطة دارين بازلي في هذه الحملة لكأس العالم. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات لـ«أول وايتس» قبل هذه المباراة، ولم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة. ستتم إضافة التحديثات أقرب إلى ضربة البداية بمجرد تأكيد أخبار الفريق الرسمية.

لم يؤكد مدرب مصر حسام حسن أيضًا تشكيلته الأساسية بعد، مع عدم توفر أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات حاليًا لـ«الفراعنة». من المتوقع صدور تحديثات إضافية عن القائمة في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تدخل نيوزيلندا هذه المباراة بسجل فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم من آخر خمس مباريات. كانت نتيجتهم الأحدث تعادلًا 2-2 مع إيران في افتتاح كأس العالم في 16 يونيو، بينما كان فوزهم الوحيد في هذه السلسلة ضد تشيلي بنتيجة 4-1 في مارس. خسروا أمام إنجلترا 1-0، وهايتي 4-0، وفنلندا 2-0 خلال الفترة نفسها. سجلت نيوزيلندا سبعة أهداف واستقبلت تسعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس.

يُظهر المستوى الأخير لمصر فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين من آخر خمس مباريات. كانت مباراتهم الأحدث تعادلًا 1-1 مع بلجيكا في افتتاح مجموعتهم بكأس العالم في 15 يونيو. قبل ذلك، فازوا على روسيا 1-0 في أواخر مايو وحققوا فوزًا 4-0 على السعودية في مارس. هزيمة 2-1 أمام البرازيل في 6 يونيو وتعادل سلبي مع إسبانيا بين تلك النتائج يُكملان سلسلة المباريات الخمس. سجلت مصر ستة أهداف واستقبلت ثلاثة أهداف خلال تلك الفترة.

سجل المواجهات المباشرة

نيوزيلندا المباراة الأخيرة مصر 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار مصر 1 - 0 نيوزيلندا 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

اللقاء الوحيد المسجل بين هذين المنتخبين في مجموعة البيانات المتاحة جرى في 22 مارس 2024، مباراة ودية فازت فيها مصر على نيوزيلندا 1-0. لا تتوفر أي بيانات إضافية عن مواجهات سابقة بين البلدين.

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