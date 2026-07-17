معاينة نهائي كأس العالم FIFA 2026: إسبانيا ضد الأرجنتين: كل ما تحتاج إلى معرفته

إسبانيا ضد الأرجنتين: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين يوم الأحد، 19 يوليو 2026 عند 19:00 بتوقيت GMT / 15:00 بتوقيت EST / 21:00 بتوقيت SAST.

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عمالقة يتواجهون في العرض النهائي في نيوجيرسي

مواجهة ضخمة بحق بين جيلين تتصدر المشهد في نهائي كأس العالم FIFA 2026 حيث يصطدم أبطال أوروبا إسبانيا بحاملي لقب أبطال العالم الأرجنتين في إيست راذرفورد. لقد قاد لويس دي لا فوينتي فريق لا روخا المتعالي، المتقن بنيوياً والخالي من العيوب هيكلياً، الذي هيمن على البطولة، دون أن يتأخر ولو لدقيقة واحدة في مسيرته إلى النهائي. وقد ظهر انضباطهم التكتيكي بأوضح صورة في فوز نصف النهائي الهادئ 2-0 على فرنسا.

ويقف في طريقهم فريق الأرجنتين الذي لا يكل بقيادة ليونيل سكالوني، المصمم على أن يصبح أول منتخب منذ البرازيل في 1962 يفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين. وعلى عكس منافسيهم، فقد خاضت لا ألبيسيليستي أهوالاً مطلقة للوصول إلى هنا، مع عودات متأخرة درامية والبقاء على قيد الحياة في معارك الوقت الإضافي - وآخرها قلب نصف النهائي ضد إنجلترا رأساً على عقب بضربات متأخرة من إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز لضمان فوز 2-1.

كيف وصل لا روخا ولا ألبيسيليستي إلى هنا

بُنيت حملة إسبانيا على أساس دفاعي صلب كالفولاذ، مع الحفاظ على ست شباك نظيفة مذهلة في سبع مباريات واستقبال هدف واحد فقط طوال البطولة (في فوز ربع النهائي 2-1 على بلجيكا). وبعد اجتياز مرحلة المجموعات بسهولة، أقصى لا روخا النمسا 3-0 في دور الـ32 وتفوق بصعوبة على البرتغال 1-0 في دور الـ16 قبل تحييد كيليان مبابي وفرنسا في نصف النهائي لحجز تذكرتهم.

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كان طريق الأرجنتين شهادة على العزيمة الخالصة. بعد مرحلة مجموعات مثالية، ذهبوا إلى وقت إضافي ضد الرأس الأخضر، وتأخروا أمام مصر بهدفين قبل 10 دقائق من النهاية، ونجوا من ركلات الترجيح ضد سويسرا. وفي نصف النهائي ضد إنجلترا، ظلوا متأخرين حتى الدقيقة 85 قبل أن تهيئ عبقرية ليونيل ميسي الإبداعية ثنائية سريعة لضمان مكانهم في عرض يوم الأحد.

ثلاث مواجهات رئيسية قد تحسم النهائي

لامين يامال ضد ليونيل ميسي (السردية بين الأجيال)

رغم أنهما لن يصطفا مباشرة ضد بعضهما البعض، فإن المصير النهائي للكأس يقع على عاتقهما. في سن 39، يلعب ميسي مباراته الأخيرة في كأس العالم وكان لاعب البطولة مع ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة. وعلى النقيض، يمثل يامال البالغ من العمر 19 عاماً المستقبل. وبينما لم ينجح المراهق إلا في تسجيل هدف واحد وصناعة هدف واحد هذا الصيف، فإن مباشرته وخطورته من الجناح الأيمن تظل المنفذ الأكثر تفجيراً لدى إسبانيا.

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رودري ضد إنزو فرنانديز (غرفة محرك خط الوسط)

هذه المعركة في وسط الملعب ستحدد الإيقاع. كان رودري في أفضل حالاته الرائعة، مرتكزًا على خط وسط إسبانيا، وخانقًا للهجمات المرتدة للخصوم، وممليًا انتقالات الاستحواذ. وسيُكلَّف بمراقبة إنزو فرنانديز، الذي تألق مع الأرجنتين بتسجيل هدفين في هذه البطولة. يبحث فرنانديز باستمرار عن استغلال المساحات خارج منطقة الجزاء، ولا سيما بالانطلاق نحو الكرات المرتدة من ميسي، ما يجعل وعي رودري المكاني عنصرًا أساسيًا.

ميكيل أويارزابال ضد كريستيان روميرو & ليساندرو مارتينيز (النزال البدني)

ميكيل أويارزابال، الذي لديه خمسة أهداف وتمريره حاسمة، سيقود الخط الأمامي للاروخا. وهو يعمل في العمق، ويواجه ثنائي قلب دفاع شديد العدوانية وبدنيًا هما كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز. لا يتجنب الثنائي الأرجنتيني أبدًا الالتحام، وستكون قدرتهما على إبقاء مهاجم إسبانيا هادئًا مع الحفاظ على الانضباط حاسمة في منع مهاجمي إسبانيا على الأطراف من استغلال أنصاف المساحات.

التشكيلات المحتملة

لدى لويس دي لا فوينتي تشكيلة مكتملة الجاهزية للاختيار منها، ما يعني أن تشكيلته الأساسية الهيكلية الراسخة تبقى كما هي، بقيادة إيميريك لابورت وباو كوبارسي في الخلف.

بالنسبة للأرجنتين، لدى ليونيل سكالوني مجموعة كاملة من اللاعبين. يتمثل قراره التكتيكي الرئيسي في الخط الأمامي، حيث من المتوقع أن يحتفظ جوليان ألفاريز بمكانه الأساسي على حساب لاوتارو مارتينيز بسبب ضغطه الدفاعي المكثف، وهو أمر ضروري لتعطيل بناء إسبانيا العميق.

تشكيلة إسبانيا المرجحة XI ضد الأرجنتين

سيمون؛ بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريلا؛ رودري، رويز؛ يامال، أولمو، باينا؛ أويارزابال

تشكيلة الأرجنتين المرجحة XI ضد إسبانيا

إي. مارتينيز؛ مونتييل، روميرو، إل. مارتينيز، تاغليافيكو؛ دي بول، باريديس، فرنانديز، ماك أليستر؛ ميسي، ألفاريز

أخبار الفريقين & القوائم

تُدار إسبانيا من قبل لويس دي لا فوينتي في هذا النهائي. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات، ولم يتم إصدار أي تشكيلة محتملة في هذه المرحلة. ستتم إضافة المزيد من أخبار الفريق أقرب إلى صافرة البداية.

لم يؤكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أيضًا تشكيلته الأساسية XI بعد. لم تُدرج أي مخاوف بشأن الإصابات أو الإيقافات في المعلومات المتاحة. ستتبع التحديثات مع اقتراب النهائي.

المستوى

فازت إسبانيا بجميع مبارياتها الخمس في كأس العالم هذه دون أن تفقد أي نقطة. وكانت نتيجتها الأحدث فوزًا 2-0 على فرنسا في نصف النهائي في 14 يوليو. وفي وقت سابق من مرحلة خروج المغلوب تغلبت على بلجيكا 2-1 والبرتغال 1-0، وسجلت أيضًا فوزًا 3-0 على النمسا. وكانت نتيجتها الوحيدة خارج أرضها في آخر خمس مباريات فوزًا 1-0 على أوروغواي. عبر تلك المباريات الخمس، سجلت إسبانيا سبعة أهداف واستقبلت هدفًا واحدًا، محققةً عدة مباريات بشباك نظيفة على طول الطريق.

فازت الأرجنتين أيضًا بجميع مبارياتها الخمس في كأس العالم. وكانت مباراتها الأحدث فوزًا 2-1 بعد العودة على إنجلترا في نصف النهائي في 15 يوليو، حيث أكملت الأهداف المتأخرة من إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز العودة. وقبل ذلك، تغلبوا على سويسرا 3-1 وسجلوا فوزين متتاليين 3-2 ضد مصر وكابو فيردي. سجل فريق سكالوني 12 هدفًا عبر آخر خمس مباريات واستقبل خمسة أهداف، ما يجعلهم الهجوم الأكثر غزارة في البطولة قبل النهائي.

سجل المواجهات المباشرة

كان اللقاء الأحدث بين إسبانيا والأرجنتين في مجموعة البيانات المتاحة مباراة ودية في 27 مارس 2018، عندما فازت إسبانيا 6-1. وقبل ذلك، فازت الأرجنتين على إسبانيا 4-1 في مباراة ودية في سبتمبر 2010، وفازت إسبانيا 2-1 في مباراة ودية في نوفمبر 2009. كما فازت إسبانيا 2-1 في مباراة ودية في أكتوبر 2006. عبر اللقاءات الأربعة المسجلة، تمتلك إسبانيا ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد للأرجنتين.

الترتيب

أنهت إسبانيا مرحلة المجموعات في كأس العالم FIFA 2026 في صدارة المجموعة H. وفازت الأرجنتين بالمجموعة J للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.