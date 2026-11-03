معاينة مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 4 نوفمبر 2026 - 12:45 شكري سراج أوغلو

يسافر ليفربول إلى إسطنبول لمواجهة فنربخشة على ملعب تشوباني ستاديومو، ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. وتنطلق المباراة يوم الأربعاء 4 نوفمبر، الساعة 13:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي و17:45 بتوقيت غرينتش.

ليفربول يسعى للتعافي من خيبة أمله في الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق ليفربول بقيادة أندوني إيراولا مؤخرًا سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، لكن آرسنال أنهى هذه السلسلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد يوم الأحد. ومع ذلك، بدأ ليفربول مشواره في دوري أبطال أوروبا على نحو مثالي، بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، وسيسافر إلى تركيا بثقة بعدما خسر مباراتين فقط طوال الموسم.

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فنربخشة يتشبث بالأمل

خسر فنربخشة مباراتيه الأخيرتين في الدوري التركي الممتاز، وحصد نقطتين فقط من مبارياته الثلاث في دوري أبطال أوروبا. ولا شك أنها فترة صعبة للمدرب المؤقت ديرك كاوت. فقد أهدر فنربخشة تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع سلافيا في آخر مباراة له على أرضه بدوري أبطال أوروبا، وتلقى هزيمة قاسية بنتيجة 6-0 على ملعب أستون فيلا في الجولة الثانية. ومن الصعب أن يتخيل كاوت، الذي قضى ست سنوات لاعبًا في ليفربول، مهمة أشق في ظهوره الأول مدربًا في دوري أبطال أوروبا.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

سجل رونالد أراوخو، المعار من ليفربول، في كل من آخر مباراتين خاضهما في دوري أبطال أوروبا.

شهدت ست من آخر سبع مباريات لفنربخشة على أرضه تسجيل أكثر من 2.5 هدف.

يغيب ماركو أسينسيو وناثان آكي عن فنربخشة بسبب الإصابة.

عاد دومينيك سوبوسلاي من الإصابة وشارك بديلًا أمام آرسنال في عطلة نهاية الأسبوع، في خسارة ليفربول 1-0 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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