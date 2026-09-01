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الدوري الإيطالي
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أليانز ستاديوم
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معاينة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

يوفنتوس ضد ميلان
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
يوفنتوس
ميلان

معاينة شاملة لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي. نستعرض نتائج الجولة الثانية، ومستوى الفريقين في الفترة الأخيرة، وأبرز القصص قبل هذه المواجهة المقررة مساء الأحد على ملعب أليانز.

يوفنتوس ضد ميلان: تفاصيل المباراة

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الدوري الإيطالي - الجولة 3
أليانز ستاديوم

تنطلق مباراة يوفنتوس وميلان يوم 6 سبتمبر 2026 في تمام 18:45 بتوقيت غرينتش (2:45 مساءً بتوقيت EST / 19:45 بتوقيت BST / 20:45 بتوقيت SAST).

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

العملاقان الإيطاليان يتواجهان في تورينو

يعود يوفنتوس إلى ملعب أليانز لاستضافة ميلان تحت أضواء مساء الأحد، ضمن الجولة الثالثة من موسم الدوري الإيطالي 2026/27. ويدخل البيانكونيري عطلة نهاية الأسبوع بعد انتصارين متتاليين وشباكين نظيفتين على التوالي، سعيًا لحصد فوز مهم جديد على أرضه والحفاظ على زخمه المبكر في صدارة الترتيب. أما ميلان، فإن الرحلة غربًا إلى تورينو تمثل اختبارًا كبيرًا للبناء على بدايته المثالية في مشواره المحلي.

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

اندفاعة البيانكونيري في الشوط الثاني تُسقط بارما

يدخل يوفنتوس مباراة الأحد بعد فوزه الهادئ 2-0 على بارما على أرضه في الجولة الثانية يوم 29 أغسطس. وبعد شوط أول انتهى من دون أهداف، كسر البديل نيكولاس جونزاليس الجمود في الدقيقة 62، قبل أن يحسم تيون كوبمينرز النقاط الثلاث في الدقيقة 88. وبالاقتران مع فوزه 1-0 خارج أرضه على فروزينوني في الجولة الافتتاحية، يملك يوفنتوس العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من دون أن تهتز شباكه، ليؤكد صلابته الدفاعية الكبيرة تحت قيادة خطه الخلفي بقيادة جليسون بريمر.

AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

راموس يقود فوز ميلان على فينيسيا

يدخل ميلان إلى تورينو بثقة كبيرة بعد فوزه 2-0 على فينيسيا في سان سيرو ضمن الجولة الثانية يوم 28 أغسطس. وسجل المهاجم جونزالو راموس الهدف الافتتاحي في الدقيقة 69، قبل أن يحسم هدف عكسي متأخر من رضوان حلهال النتيجة. ومع فوزه خارج أرضه 2-1 على تورينو في الجولة الأولى، يملك ميلان هو الآخر 6 نقاط من أصل 6 ممكنة، معتمدًا على منظومة هجومية نشطة يقودها لوكا مودريتش وجونزالو راموس.

صلابة دفاعية في مواجهة هجوم متحرك على ملعب أليانز

تاريخيًا، تتسم المواجهات بين هذين الناديين الكبيرين بانضباط تكتيكي هائل وكثافة عالية طوال اللقاء. وسيواجه دفاع يوفنتوس المنيع أصعب اختبار له حتى الآن أمام الخط الأمامي الخطير لميلان. ومع الفوارق الضئيلة التي تفصل بين أبرز المنافسين مبكرًا في سباق الاسكوديتو، تعد مباراة الأحد الكبيرة بمواجهة إيطالية كلاسيكية منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة يوفنتوس ضد ميلان

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يوفنتوس
يوفنتوس
التشكيل
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ميلان
ميلان
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ميلان
ميلان

المدرب

  • لوتشيانو سباليتي

يخوض يوفنتوس هذه المباراة من دون أندريا كامبياسو، الذي تعرض لإصابة خلال الفوز على بارما. ولا يملك لوتشيانو سباليتي تشكيلة متوقعة مؤكدة في هذه المرحلة، ومن المنتظر صدور تحديثات إضافية مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

أفاد روبن أموريم بعدم وجود إصابات أو إيقافات في معسكر ميلان قبل الرحلة إلى تورينو. ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة للضيوف، على أن يتم تحديث أخبار الفريق فور توفرها.

الحالة

يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

تشيلسي
ف0-1
إنتر
خ1-2
PAL
ف2-0
فروسينوني
ف0-1
بارما
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
ميلان

ميلان - المستوى

إنتر
ت1-1
تشيلسي
خ3-0
مان يونايتد
ف2-4
تورينو
ف1-2
فينيزيا
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

فاز يوفنتوس في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها، وخسر واحدة ولم يتعادل في أي مباراة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-0 على بارما على أرضه، كما حقق أيضًا انتصارًا 1-0 خارج أرضه على فروزينوني في مباراته السابقة بالدوري الإيطالي. وخلال المباريات الخمس، جاءت الهزيمة الوحيدة أمام إنتر في مباراة ودية خلال فترة الإعداد، حين خسر 2-1. وسجل يوفنتوس ستة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك السلسلة من خمس مباريات.

فاز ميلان أيضًا في ثلاث من آخر خمس مباريات، مقابل هزيمة واحدة وتعادل واحد. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على فينيسيا، وتبع ذلك انتصار خارج أرضه بنتيجة 4-2 على مانشستر يونايتد في فترة الإعداد. وجاءت الهزيمة الوحيدة في هذه السلسلة بنتيجة 3-0 أمام تشيلسي في مباراة ودية. وسجل ميلان عشرة أهداف خلال المباريات الخمس واستقبل خمسة.

السجل المباشر

وجهاً لوجه

يوفنتوستعادلميلان
1
3
1
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
0
انتهت
الدوري الإيطالي
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يوفنتوس
يوفنتوس
0
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
2
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
انتهت
السوبر الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
ميلان badge
ميلان
ميلان
2
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
0
انتهت
3الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 0-0، وأقيمت على ملعب سان سيرو في أبريل 2026 ضمن الدوري الإيطالي. أما اللقاء السابق، وكان أيضًا في الدوري الإيطالي في أكتوبر 2025، فانتهى من دون أهداف على ملعب أليانز. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، حقق يوفنتوس فوزًا واحدًا، وحقق ميلان فوزًا واحدًا، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وكانت النتيجة الحاسمة الوحيدة بينهما في الدوري الإيطالي فوز يوفنتوس 2-0 في يناير 2025.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
220080+86
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
220051+46
ف
ف
3
ميلانميلانميلان
220041+36
ف
ف
4
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
220030+36
ف
ف
5
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
220031+26
ف
ف
6
لاتسيولاتسيولاتسيو
220020+26
ف
ف
7
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
211043+14
ف
ت
8
كوموكوموكومو
211032+14
ف
ت
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
210131+23
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
210132+13
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
21013303
ف
خ
12
كالياريكالياريكالياري
21011103
خ
ف
13
ليتشيليتشيليتشي
210124-23
خ
ف
14
تورينوتورينوتورينو
200224-20
خ
خ
15
بولونيابولونيابولونيا
200202-20
خ
خ
16
جنوىجنوىجنوى
200203-30
خ
خ
17
بارمابارمابارما
200203-30
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
200237-40
خ
خ
19
فينيسيافينيسيافينيزيا
200204-40
خ
خ
20
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
200207-70
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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