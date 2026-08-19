معاينة مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 07:30 ملعب كيه سي

ستنطلق مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد يوم 22 أغسطس 2026 عند الساعة 07:30 بتوقيت EST و12:30 بتوقيت GMT.

هال سيتي يواجه مانشستر يونايتد في الجولة الأولى

يعود هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بعد تسع سنوات قضاها في الدرجات الأدنى، وتكون مكافأته مواجهة عمالقة مانشستر يونايتد في افتتاح الموسم.

كيف وصل هال إلى هنا؟

عاد هال إلى أرض الأحلام في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التأهل إلى ملحق التشامبيونشيب في الموسم الماضي في اليوم الأخير من الموسم العادي، ثم حقق انتصارات على ميلوول في نصف النهائي وميدلزبره في النهائي. وكان نشطًا في سوق الانتقالات، بعدما ضم 14 لاعبًا جديدًا لمساعدته على تحمل متطلبات كرة القدم على أعلى مستوى. بدأ هال الموسم الماضي مرشحًا للهبوط من التشامبيونشيب، واستقبل 66 هدفًا في الدوري، وهو رابع أعلى رقم، خلال المشوار. والقول إن وصوله إلى نهائي الملحق ثم فوزه به كان مفاجأة، سيكون أقل من الحقيقة.

سيعتمد الكثير هنا على بطل نهائي الملحق أولي ماكبيرني، صاحب 19 هدفًا في الموسم الماضي.

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تعاقدات هال

أجرى هال تغييرات شاملة على تشكيلته. وحتى الآن وصل 11 لاعبًا، هم: جاك بوتلاند، هيديماسا موريتا، مات تارجيت، أوسكار زامبرانو، ينس هييرتو-دال، إيليوت سترود، كونستانتينوس تزولاكيس، لوكاس هيرينجتون، جو جيلهاردت، لوكاس غورنا-دوات، وأغلى صفقة في تاريخ النادي، قلب الدفاع نوبل ميندي، الذي انضم من رايو فاييكانو مقابل أكثر قليلًا من 20 مليون جنيه إسترليني.

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هل يستطيع كاريك البناء على ما أنهى به الموسم؟

في النصف الثاني من موسم 2025-26، كان يونايتد أحد أفضل الفرق في أوروبا تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك. ونجح لاعب وسط يونايتد السابق في تحويل مسار الفريق بعد نصف أول بائس من الموسم تحت قيادة روبن أموريم. وتسلّم ابن الـ44 عامًا فريقًا كان يحتل المركز العاشر في الجدول، وحوّله إلى فريق قادر على هزيمة آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي خلال أربعة أشهر. وهذا السجل المتمثل في 12 فوزًا وثلاثة تعادلات وهزيمتين من 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منحه عقدًا دائمًا لمدة عامين.

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عبء إضافي على تشكيلة يونايتد

أسفر صافي إنفاق بلغ 55 مليون جنيه إسترليني في الصيف عن انضمام لاعبي الوسط أندري سانتوس ويوري تيليمانس من تشيلسي وأستون فيلا على الترتيب. وسيخوض يونايتد منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وهذا سيضع بلا شك ضغطًا إضافيًا على عناصره. وتم بيع راسموس هويلوند إلى نابولي مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، بينما رحل كاسيميرو وجادون سانشو وتيريل مالاسيا جميعًا في صفقات انتقال حر. ويعود ماركوس راشفورد بعد فترة إعارة مع برشلونة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيبقى في أولد ترافورد للموسم الجديد. كما وصل الجناح البالغ 18 عامًا تينان تومبسون من توتنهام هوتسبير في صفقة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني. ويواجه يونايتد منافسة قوية على المراكز في الخط الأمامي، مع وجود أماد ديالو وبنجامين سيسكو وبرايان مبيومو وماثياس كونيا، وجميعهم أثبتوا أنفسهم على هذا المستوى. ويُعد قلب الدفاع مصدر قلق ليونايتد، إذ يتعامل كل من ماتياس دي ليخت وليني يورو مع إصابات مستمرة. ولا يزال برونو فرنانديز هو تعويذة النادي. وقد حطم صانع الألعاب البرتغالي الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعدما صنع 21 هدفًا لزملائه.

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التشكيلتان المحتملتان

هال (4-2-3-1): تزولاكيس؛ كويل، أجايي، ميندي، تارجيت؛ سلاتر، كروكس؛ بلعومي، موريتا، سترود؛ ماكبيرني.

مانشستر يونايتد (4-2-3-1): لامينز؛ دالوت، ماجواير، مارتينيز، شو؛ تيليمانس، ماينو؛ مبيومو، فرنانديز، كونيا؛ سيسكو.

أخبار الفريقين والقوائم

يدخل هال سيتي المباراة مع غياب عدد كبير من اللاعبين. ويفتقد ياكيروفيتش الحارس جاك بوتلاند، والمدافعين جون إيغان، وكودي دراميه، وتشارلي هيوز، وينس هييرتو-دال، ولاعبي الوسط داركو جيابي، وبادي ماكنير، وماتي جاكوب، وأوسكار زامبرانو، والمهاجمين ليام ميلار، وإينيس ديستان. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة، وستتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

ويتعامل مانشستر يونايتد أيضًا مع مخاوف تتعلق بالإصابات قبل الرحلة إلى الشمال. ولا يستطيع كاريك الاستعانة بمانويل أوجارتي، وليساندرو مارتينيز، وماتياس دي ليخت، وكوبي ماينو، وبنجامين سيسكو، وكارل دارلو، وماسون ماونت، أو توم هيتون. ولم يتم الإعلان عن أي تشكيلة مؤكدة، ومن المتوقع ورود المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب المباراة.

الحالة الفنية

تُظهر آخر خمس نتائج لهال سيتي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 2-0 أمام آينتراخت فرانكفورت في مباراة ودية يوم 8 أغسطس، بينما كانت نتيجته التنافسية السابقة فوزًا 1-0 على ميدلزبره في التشامبيونشيب يوم 23 مايو. كما تغلب على قونيا سبور 3-0 وريزة سبور 2-1 في فترة الإعداد للموسم، مسجلًا سبعة أهداف عبر مبارياته الخمس، بينما استقبل خمسة أهداف.

وأسفرت آخر خمس مباريات لمانشستر يونايتد عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر مواجهة له تعادلًا 1-1 مع ليدز يونايتد يوم 12 أغسطس، وفاز يونايتد بركلات الترجيح. كما تعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان، وفاز على أتلتيكو مدريد 2-1، بينما كان الانتصار الساحق 5-0 على روزنبورج هو أبرز نتائج فترة الإعداد للموسم. وسجل يونايتد تسعة أهداف عبر تلك المباريات الخمس واستقبل أربعة، رغم أن الخسارة أمام ريكسهام في وقت سابق من فترة الإعداد لا تزال تمثل لطخة واضحة.

السجل المباشر

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في فبراير 2017، عندما تعادل الفريقان 0-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، يملك يونايتد السجل الأقوى، إذ فاز في مباراتين، مقابل انتصار واحد لهال، فيما انتهت مباراتان بالتعادل. وجاء انتصار هال الوحيد خلال تلك السلسلة في كأس كاراباو في يناير 2017، بنتيجة 2-1 على أرضه، بينما فاز يونايتد في ذهاب تلك المواجهة 2-0.