معاينة مباراة نيوكاسل يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 07:30 سانت جيمس بارك

تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث يوم 5 سبتمبر 2026 عند الساعة 07:30 بتوقيت EST و12:30 بتوقيت GMT.

ملعب سانت جيمس بارك يستضيف مباراة السبت المبكرة

يستقبل نيوكاسل يونايتد بورنموث في شمال شرق إنجلترا يوم السبت، سعيًا للحفاظ على بدايته الخالية من الهزائم.

نيوكاسل المتألق يضع بورنموث في مرماه

بدأ ماتياس يايسله بشكل جيد في مهمته مع نيوكاسل. وحرمته فقط ركلة جزاء رائعة من دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 99 من حصد النقاط الثلاث كاملة أمام ليفربول في الجولة الافتتاحية، بينما شكّلت سرعة أنتوني إيلانجا مصدر إزعاج دائم لتوتنهام، ليحقق نيوكاسل فوزًا بنتيجة 2-0 في لندن نهاية الأسبوع الماضي.

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بورنموث بلا انتصارات، لكنه أفضل مما توحي به النتائج

استقبل بورنموث أهدافًا في الوقت بدل الضائع في كلتا مباراتيه في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ما يشير إلى أن نتائجه لا تعكس بالضرورة مستوى أدائه العام تحت قيادة المدرب الجديد ماركو روز. وقد لفت بعض ما قدمه من كرة قدم الأنظار، كما كان يحدث كثيرًا تحت قيادة أندوني إيراولا. وتقدم الفريق خلال معظم فترات مباراته الافتتاحية ضد مانشستر سيتي في الجولة الأولى، قبل أن يستسلم في النهاية لهدفين متأخرين. كما حرمه نصف طائرة في الدقيقة 91 من جيمس تاركوفسكي من النقاط الثلاث كاملة في مباراته الأخيرة أمام إيفرتون. ومع ذلك، لن يشعر روز بالذعر.

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أخبار الفريق وإحصاءات مهمة

يفتقد نيوكاسل إلى دان بيرن وجويلينتون، الغائبين لفترة طويلة.

سيفتقد بورنموث جناحه النجم جونيور كروبي حتى أكتوبر على الأقل.

أصبح أنتوني إيلانجا أول لاعب من نيوكاسل يسجل في أول مباراتين من موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ آلان شيرار في 2003-04.

فشل بورنموث في الخروج بشباك نظيفة في سبع مباريات.

لم يفز نيوكاسل بمباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث منذ نوفمبر 2019.

لاعبون تحت المتابعة

يوان ويسا عانى في موسمه الأول مع نيوكاسل في الموسم الماضي، لكن مهاجم جمهورية الكونغو الديمقراطية يزدهر الآن في دور متأخر قليلًا. وقد سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة حتى الآن، بينما يلعب إلى جانب إيلانجا السريع. وفي محور خط الوسط، لفتت عروض نيكو جونزاليس الحيوية الأنظار أيضًا بعد انتقاله الكبير من مانشستر سيتي.

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سيشعر الضيوف بالارتياح لأن لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا أليكس سكوت لا يزال في النادي رغم الاهتمام الواسع به من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما الجناح البرازيلي رايان البالغ من العمر 20 عامًا فكان مصدر خطورة دائمة أمام إيفرتون بفضل قوته البدنية المميزة وقدمه اليسرى الدقيقة.

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التشكيلتان المحتملتان

نيوكاسل (4231): هورنيتشيك؛ ديديتش، ثياو، بوتمان، هال؛ جونزاليس، مايلي؛ إيلانجا، ويلوك، بارنز؛ ويسا.

بورنموث (4231): بيتروفيتش؛ سميث، هيل، سيلفا، تروفير؛ كوك، سكوت؛ رايان، كلايفرت، تافيرنييه؛ إيفانيلسون.

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