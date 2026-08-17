معاينة مباراة نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 سيتي جراوند

تنطلق مباراة نوتنجهام فورست وليدز يونايتد يوم 22 أغسطس 2026 في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

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إثارة افتتاحية على ضفاف ترينت

يستهل نوتنجهام فورست مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 على أرضه، عندما يستضيف ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند في الجولة الأولى. وبمساندة جماهيره المتحمسة، سيسعى فورست إلى فرض أفضليته مبكرًا على ضفاف ترينت ومواصلة الزخم نحو موسم محلي جديد شاق. أما ليدز، فتمثل رحلته إلى نوتنجهام في يوم الافتتاح اختبارًا مباشرًا عالي الوتيرة لقياس جاهزيته للحياة في دوري الأضواء منذ البداية.

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اختبارات قارية في التحضيرات وإنهاء قوي على أرضه لفورست

يدخل نوتنجهام فورست افتتاح الموسم بعد برنامج تحضيري موسع في أنحاء أوروبا. وبعد أن استهل الصيف بانتصارين على نوتس كاونتي وبلاكبيرن روفرز، خاض فورست دقائق مهمة خلال جولة صعبة في البرتغال واختبارات أمام منافسين أوروبيين. واختتم فترة الإعداد بأفضل صورة على أرضه، بعدما حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على باير ليفركوزن من البوندسليجا، قبل أن يقدم أداءً مميزًا في الانتصار 2-0 على ستاد بريستوا يوم 16 أغسطس.

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انتصارات ليدز الملفتة في وديات الأسماء الكبيرة

يتوجه ليدز يونايتد إلى سيتي جراوند مدعومًا ببرنامج صيفي تحضيري لافت. وأظهر ليدز تهديدًا هجوميًا كبيرًا في مطلع أغسطس بفوز مذهل 4-2 على ليفربول، تبعه انتصار هادئ 2-0 على لايبزيج. وبعد تعادله 1-1 مع مانشستر يونايتد في منتصف الأسبوع، أنهى ليدز تحضيراته لمباراة الافتتاح يوم 15 أغسطس بصورة قوية، بعدما اكتسح أوغسبورج 4-0 ليؤكد أن خطه الأمامي يعمل بكامل طاقته.

تاريخ المواجهات المباشرة: صراعات شرسة بفوارق دقيقة

اتسمت مباريات نوتنجهام فورست وليدز يونايتد تاريخيًا بالإيقاع المرتفع والأجواء المشحونة وكرة القدم المباشرة. والمثير أن الناديين سيتعرفان على بعضهما البعض عن قرب منذ بداية جدول 2026/27، إذ من المقرر أن يلتقيا مرتين خلال ثلاثة أيام، بعدما تعقب هذه البداية في الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة فورية جديدة في الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب سيتي جراوند.

أخبار الفريقين والقوائم

لدى أوليفر جلاسنر غياب مؤكد واحد في افتتاح موسم فورست، إذ تم إدراج نيكولو سافونا ضمن قائمة المصابين. ولا توجد أي إيقافات في صفوف أصحاب الأرض، كما لم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية متوقعة قبل انطلاق المباراة. وستتم إضافة المزيد من التحديثات بشأن أخبار الفريق مع اقتراب موعد اللقاء.

أما لدى الضيوف، فيفتقد دانييل فاركه الحارس لوكاس بيري والجناح جابرييل جودموندسون، وكلاهما يغيب بسبب الإصابة. ولا يملك ليدز أي لاعبين موقوفين، كما لم يتم الإعلان عن تشكيلة متوقعة في هذه المرحلة. وستتبع ذلك تحديثات مع تقديم النادي مزيدًا من المعلومات.

الحالة الفنية

يدخل نوتنجهام فورست الموسم الجديد بسجل تحضيري متباين، حقق فيه انتصارين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على بريست يوم 16 أغسطس، بعد أربعة أيام من انتصار 2-1 على باير ليفركوزن. وقبل هذين الفوزين، خسر فورست أمام برشلونة (0-1) وأودينيزي (0-1) وسبورتنج لشبونة (1-4)، وكانت الأخيرة هزيمة ثقيلة أثارت تساؤلات مبكرة حول تنظيمه الدفاعي. وخلال المباريات الخمس، سجل فورست خمسة أهداف واستقبل سبعة.

يصل ليدز يونايتد وهو في وضع أفضل بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات ودية خلال فترة الإعداد. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-0 على أوغسبورج يوم 15 أغسطس، كما تغلب أيضًا على لايبزيج 2-0 وسندرلاند 1-0. ويُعد الفوز 2-4 على ليفربول أحد أبرز نتائج الفريق هذا الصيف، رغم أن التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد، والمسجل كخسارة في قاعدة البيانات، أوقف سلسلة انتصاراته. وسجل ليدز تسعة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا في آخر أربع مباريات تحضيرية.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، عندما فاز ليدز يونايتد 3-1 على ملعب إيلاند رود ضمن مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، حقق نوتنجهام فورست فوزًا على أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب سيتي جراوند في نوفمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، التي تشمل ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة ودية واحدة في فترة الإعداد، فاز كل فريق مرتين، مع توازن السجل بينهما.