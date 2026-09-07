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دوري أبطال أوروبا
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoآرسنال
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معاينة مباراة نابولي ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

نابولي ضد آرسنال
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
نابولي
آرسنال

معاينة شاملة لمباراة نابولي ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا. نستعرض نتائج الدوري المحلي في عطلة نهاية الأسبوع، ومستوى الفريقين في الفترة الأخيرة، وأبرز القصص قبل مواجهة مساء الأربعاء على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

إس إس سي نابولي ضد آرسنال: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 1
دييجو أرماندو مارادونا

تنطلق مباراة إس إس سي نابولي وآرسنال يوم 9 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

قمة أوروبية تحت أضواء نابولي

يعود إس إس سي نابولي إلى أرضه لاستضافة عملاق الكرة الإنجليزية آرسنال على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، في افتتاح مشواره بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا. وبعد خسارة محلية مؤلمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يهدف نابولي إلى استغلال حماس جماهيره من أجل استعادة التوازن وحصد نقاط مبكرة مهمة. أما آرسنال، فإن السفر إلى إيطاليا وهو يملك سجلاً مثالياً في الدوري يمنحه فرصة ذهبية لفرض نفسه كمنافس بارز في المجموعة منذ صافرة البداية.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

دراما نابولي المتأخرة في سان سيرو

يدخل إس إس سي نابولي مباراة مساء الأربعاء باحثاً عن إصلاح الثغرات الدفاعية بعد خسارته الدرامية 3-2 خارج أرضه أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، ضمن الجولة الثالثة، يوم 5 سبتمبر. وبعد شوط أول سلبي، سجل ماتيو بوليتانو وراسموس هويlund في وقت مبكر من الشوط الثاني ليمنحا نابولي تقدماً مريحاً 2-0. لكن إنتر رد بثلاثة أهداف من دون رد، تُوجت بهدف الفوز في الدقيقة 90 من لاوتارو مارتينيز، ليخرج فريق ماسيميليانو أليغري خالي الوفاض ومتعطشاً لاستعادة تماسكه التنظيمي.

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هافرتز وأوديغارد يقودان عودة آرسنال في الديربي

يسافر آرسنال إلى نابولي بأعلى درجات الزخم بعد انتزاعه فوزاً مثيراً 2-1 على غريمه اللندني تشيلسي في ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 6 سبتمبر. وبعد أن استقبل هدفاً في الدقيقة الثانية، انتفض فريق ميكيل أرتيتا ليدرك كاي هافرتز التعادل، قبل أن يسجل القائد مارتن أوديغارد هدف الفوز بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني. ويمدد هذا الانتصار البداية المحلية المثالية لآرسنال إلى ثلاثة انتصارات متتالية، مظهراً الصلابة والنضج التكتيكي اللازمين لليالٍ أوروبية صعبة.

رهانات ملعب دييغو أرماندو مارادونا: اختبار أوروبي عالي الضغط

تجسد مواجهات هذين الفريقين تبايناً في الفلسفات التكتيكية، إذ تشكل منظومة نابولي المباشرة في الهجمات المرتدة تحدياً أمام سيطرة آرسنال المنهجية على الاستحواذ. وستكون المواجهة البدنية بين راسموس هويlund وغابرييل ماغالهايس إحدى أبرز النقاط المحورية، بينما يتطلع ثنائي وسط آرسنال ديكلان رايس ومارتن أوديغارد إلى فرض إيقاع اللعب في مواجهة ستانيسلاف لوبوتكا. ومع حسم الفوارق الدقيقة لمسار التأهل في النظام الموسع لدوري الأبطال، تعد مواجهة الأربعاء بدراما مكثفة منذ انطلاق اللقاء.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة نابولي ضد آرسنال

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نابولي
التشكيل
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آرسنال
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آرسنال
آرسنال

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

يتولى ماسيميليانو أليغري مسؤولية نابولي في هذه المباراة، رغم عدم توفر أي معلومات مؤكدة في هذه المرحلة بشأن الإصابات أو الإيقافات، كما لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة مع تقديم النادي لأخبار القائمة الرسمية.

يسمي ميكيل أرتيتا تشكيل آرسنال في ظل توفر معلومات مؤكدة محدودة بالمثل في الوقت الحالي. ولم تُسجل أي إصابات أو إيقافات بشكل رسمي، كما لم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة. ومن المنتظر ورود المزيد من أخبار الفريق قبل المباراة.

الحالة

نابولي

نابولي - المستوى

سيلتا فيجو
ت1-1
ARI
ف6-2
جنوى
ف0-2
كومو
خ1-2
إنتر
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
12/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
آرسنال

آرسنال - المستوى

كومو
ف1-1
مان سيتي
ف3-0
كوفنتري
ف3-0
أستون فيلا
ف0-1
تشيلسي
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

يدخل نابولي هذه المباراة بسجل W-W-D-W-L في آخر خمس مباريات، علماً بأن اثنين من هذه الانتصارات جاءا في مباريات ودية قبل الموسم. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-2 على أرضه أمام كومو في الدوري الإيطالي يوم 30 أغسطس، وهي هزيمة أعقبت فوزاً إيجابياً 2-0 خارج أرضه على جنوى في الأسبوع السابق. وخلال المباريات الخمس، سجل نابولي 12 هدفاً واستقبلت شباكه سبعة، وكان الفوز 6-2 على آريس سالونيك في فترة ما قبل الموسم أبرز نتائجه من حيث الفاعلية الهجومية.

يصل آرسنال بعدما حقق خمسة انتصارات من خمس مباريات في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 خارج أرضه على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 31 أغسطس، ولم يفقد أي نقطة منذ بداية الموسم. وسجل آرسنال 10 أهداف عبر تلك المباريات الخمس، واستقبل هدفاً واحداً فقط، محافظاً على سجل دفاعي قوي طوال الفترة. كما تؤكد مباراتان متتاليتان بشباك نظيفة في المنافسات الرسمية الصلابة التي بناها أرتيتا في الخط الخلفي.

السجل المباشر

وجهاً لوجه

نابوليتعادلآرسنال
1
1
3
الدوري الأوروبي
نابولي badge
نابولي
نابولي
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
الدوري الأوروبي
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
نابولي badge
نابولي
نابولي
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
نابولي badge
نابولي
نابولي
0
انتهت
وديات الأندية
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
نابولي badge
نابولي
نابولي
2
انتهت
4الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الأوروبي يوم 18 أبريل 2019، عندما فاز آرسنال 1-0 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ليحسم تأهله. وفاز آرسنال في مباراتي تلك المواجهة، بعدما كان قد تغلب على نابولي 2-0 في ملعب الإمارات قبلها بأسبوع. كما التقى الناديان أيضاً في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عام 2013، حيث فاز كل فريق على أرضه 2-0. وعبر خمس مواجهات مسجلة، حقق كل فريق انتصارين، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
00000000
1
فينوردفينوردفينورد
00000000
1
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
00000000
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
00000000
1
روماروماروما
00000000
1
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
00000000
1
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
00000000
1
إنترإنترإنتر
00000000
1
لانسلانسلانس
00000000
1
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
1
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
00000000
1
بورتوبورتوبورتو
00000000
1
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
1
كوموكوموكومو
00000000
1
فياريالفياريالفياريال
00000000
1
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
00000000
1
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
00000000
1
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
00000000
1
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
00000000
1
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
00000000
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
00000000
1
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
00000000
1
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
00000000
1
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
1
ليلليلليل
00000000
1
لاسكلاسكLAS
00000000
1
ليفربولليفربولليفربول
00000000
1
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
00000000
1
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
00000000
1
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
00000000
1
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
00000000
1
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
00000000
1
صباحصباحSAB
00000000
1
نابولينابولينابولي
00000000
1
فايكينجفايكينجVIK
00000000
التأهل إلى دور الـ 16

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