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الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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معاينة مباراة ميلوول ضد وست هام يونايتد في التشامبيونشيب: لا ود بينهما في لندن

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
ميلوال
وست هام

معاينة شاملة لمباراة ميلوول ضد وست هام في التشامبيونشيب، مع مواجهة بين غريمين شرسين. نتناول الخطط التكتيكية وأخبار الفريقين والحالة الفنية والمزيد.

ستنطلق مباراة ميلوول ضد وست هام يونايتد يوم 19 سبتمبر 2026 عند الساعة 06:30 بتوقيت EST و10:30 بتوقيت GMT.

ميلوول ضد وست هام يونايتد: تقديم لمباراة التشامبيونشيب

يتواجه الغريمان اللندنيان الشرسَان، ميلوول ووست هام، هذا السبت، مع دخول الضيوف اللقاء وهم في حالة رائعة ويتطلعون إلى العودة مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أول محاولة. ولا يوجد أي ود بين هذين الفريقين، ولا بين جماهيرهما كذلك.

معركة لندنية كبيرة

لا يطيق مشجعو ميلوول ووست هام رؤية بعضهم بعضًا، لكنهم سيضطرون يوم السبت إلى تقبل ذلك. ولم يلتقِ الفريقان منذ 2012، حين فاز وست هام 2-1 بأهداف كارلتون كول ووينستون ريد، في يوم شارك فيه مدرب إيبسويتش تاون الحالي غاري أونيل مع وست هام كبديل، وظهر هاري كين أيضًا كبديل مع ميلوول. ومن الواضح أن الكثير قد تغيّر منذ ذلك الحين. وبدأ أصحاب الأرض يوم السبت الموسم بثلاثة انتصارات وتعادل واحد وثلاث هزائم، ويبتعدون بأربع نقاط فقط عن الصدارة، رغم أنهم لم يحققوا أي فوز في آخر ثلاث مباريات لهم بمختلف المسابقات وخسروا أربعًا من آخر ست مباريات.

Bristol City v Millwall - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

الأمل لا ينقطع بالنسبة إلى وست هام

تألق جارود بوين مع وست هام حتى الآن هذا الموسم، إذ يتصدر القسم بثماني فرص مصنوعة. وسيحتاج وست هام إلى أن يكون قائده في أفضل حالاته إذا أراد العودة إلى دوري الأضواء في الموسم المقبل، وحتى الآن فإنه يفعل ذلك تمامًا مع متصدر الترتيب. ويملك وست هام 14 نقطة بعد سبع مباريات، ويتقاسم الصدارة مع سوانزي وميدلزبره ووست بروم. وسجل بوين بالفعل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، ما يجعله اللاعب الأكثر إنتاجية في التشامبيونشيب إلى جانب ثنائي ساوثهامبتون سايل لارين وفين أزاز. ومن المتوقع أن يواصل كايل ووكر-بيترز اللعب في مركز الظهير الأيمن بعدما عوّض جويل فيلتمان المصاب في الفوز 6-0 على ريكسهام، حين صنع هدفين بعد دخوله بديلًا.

West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

التشكيلتان المحتملتان

ميلوول (4231): Crocombe؛ Osei-Tutu، Taylor، Cooper، Sturge؛ Metcalfe، Mazou-Sacko؛ Sykes، Dykes، Neghli؛ Arconte.

وست هام (433): Herrick؛ Walker-Peters، Mavropanos، Morato، Kilman؛ Bowen، Mukasa، Engels، Solomon؛ Piroe، Castellanos.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة ميلوال ضد وست هام

المدرب

  • أليكس نيل

يقود أليكس نيل ميلوول، لكن لا تتوافر أي معلومات مؤكدة عن الإصابات أو الإيقافات لدى أصحاب الأرض قبل هذه المباراة. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

يقود نونو إسبيريتو سانتو وست هام، ولا تتوافر حاليًا أي أخبار مؤكدة عن الفريق الضيف. ومن المتوقع ورود المزيد من تحديثات القائمة مع الاقتراب من المباراة.

الحالة

MIL

MIL - المستوى

WRE
خ0-3
BOL
ف4-0
نيوكاسل
خ0-1
BLB
خ3-1
MID
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
وست هام

وست هام - المستوى

وولفرهامبتون
ف4-2
DER
ف3-0
BOL
ف2-3
WRE
ف6-0
فولهام
خ2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
18/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

حقق ميلوول فوزًا واحدًا، من دون أي تعادل، وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه خسارة على أرضه 3-1 أمام بلاكبيرن روفرز في التشامبيونشيب، كما تلقى أيضًا هزيمة 5-1 أمام ساوثهامبتون في وقت سابق من هذه السلسلة. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة لأسود ميلوول هي الفوز 4-0 على بولتون واندررز. وسجل الفريق ثمانية أهداف واستقبل 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مع أربع هزائم متتالية تمثل فترة مقلقة من حيث المستوى.

فاز وست هام في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الانتصار 6-0 على ريكسهام، كما فاز أيضًا على بولتون واندررز 3-2 خارج أرضه وعلى ديربي كاونتي 3-0 خلال تلك السلسلة. وتعادل وست هام 1-1 مع واتفورد في المباراة الوحيدة التي فقد فيها نقاطًا. وسجل وست هام 16 هدفًا واستقبل أربعة أهداف في تلك المباريات الخمس، مع أربعة انتصارات متتالية في آخر أربع مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ميلوالتعادلوست هام
1
2
2
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
وست هام badge
وست هام
وست هام
2
ميلوال badge
ميلوال
MIL
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
ميلوال badge
ميلوال
MIL
0
وست هام badge
وست هام
وست هام
0
انتهت
كأس رابطة المحترفين
وست هام badge
وست هام
وست هام
3
ميلوال badge
ميلوال
MIL
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
وست هام badge
وست هام
وست هام
1
ميلوال badge
ميلوال
MIL
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
ميلوال badge
ميلوال
MIL
1
وست هام badge
وست هام
وست هام
0
انتهت
3الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في فبراير 2012، حين فاز وست هام 2-1 على أرضه في التشامبيونشيب. وعبر المباريات الخمس السابقة المسجلة، فاز وست هام مرتين، وفاز ميلوول مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وانتهت آخر مواجهة على ملعب ذا دين ضمن هذه البيانات بالتعادل 0-0 في سبتمبر 2011.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
وست هاموست هاموست هام
7421209+1114
ف
ف
ف
ف
ت
2
سوانسي سيتيسوانسي سيتيSWA
7421115+614
ف
خ
ت
ف
ف
3
ميدلزبرهميدلزبرهMID
74211410+414
ت
ف
ف
ت
ف
4
وست برومويتش ألبيونوست برومويتش ألبيونWBA
7421107+314
ت
ف
ف
ت
خ
5
كوينز بارك رينجرزكوينز بارك رينجرزQPR
733185+312
ت
ت
خ
ف
ف
6
تشارلتون أثليتكتشارلتون أثليتكCHA
733167-112
ت
ت
خ
ت
ف
7
وولفرهامبتونوولفرهامبتونوولفرهامبتون
63211410+411
ف
ت
خ
ف
ف
8
لينكولن سيتيلينكولن سيتيLIN
732266011
ف
ف
ت
ت
ف
9
ساوثامبتونساوثامبتونSOU
7421188+1010
ف
ف
ت
ت
ف
10
برمنجهام سيتيبرمنجهام سيتيBIR
7241109+110
ف
خ
ت
ت
ف
11
ميلوالميلوالMIL
73131313010
ت
خ
ف
خ
خ
12
ستوك سيتيستوك سيتيSTK
73131111010
ف
ت
ف
ف
خ
13
بريستول سيتيبريستول سيتيBRC
73131012-210
خ
خ
ف
ف
ف
14
نورويتش سيتينورويتش سيتيNOR
7304131309
خ
ف
ف
خ
ف
15
شيفيلد يونايتدشيفيلد يونايتدSHU
723289-19
خ
ف
خ
ف
ت
16
بلاكبيرن روفرزبلاكبيرن روفرزBLB
7223101008
ف
خ
خ
ت
خ
17
واتفوردواتفوردWAT
722379-28
خ
ف
خ
خ
ت
18
بورتسموثبورتسموثPOR
621378-17
ت
ف
خ
خ
ف
19
ريكسهامريكسهامWRE
7142711-47
خ
ت
ت
ف
خ
20
بولتون واندررزبولتون واندررزBOL
7214712-57
ف
خ
خ
خ
خ
21
كارديف سيتيكارديف سيتيCAC
7043711-44
خ
ت
خ
خ
ت
22
ديربي كاونتيديربي كاونتيDER
7115613-74
خ
خ
خ
ف
خ
23
بريستون نورث إندبريستون نورث إندPNE
7106613-73
خ
خ
ف
خ
خ
24
بيرنليبيرنليبيرنلي
7034816-83
خ
ت
خ
ت
خ
صعود
تصفيات الصعود
هبوط

في جدول التشامبيونشيب، يحتل وست هام يونايتد المركز الأول، بينما يأتي ميلوول في المركز الـ13 قبل هذه المباراة.

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