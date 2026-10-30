تقديم مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي - الجولة 10 31 أكتوبر 2026 - 15:45 سان سيرو

تنطلق مباراة ميلان وإنتر يوم السبت 31 أكتوبر، الساعة 15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:45 بتوقيت جرينتش.

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يحل إنتر، حامل لقب الدوري الإيطالي، ضيفًا على ميلان يوم السبت في نسخة جديدة من ديربي ديلا مادونينا الشهير.

ميلان يتعرض لأول انتكاسة تحت قيادة أموريم

خسر ميلان على أرضه أمام بولونيا 4-2 في مباراته الأخيرة، في أول هزيمة له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم. ويتأخر بالفعل بفارق سبع نقاط عن إنتر حامل اللقب بعد تسع مباريات، لذا لن تتقبل جماهير ألتراس ميلان نتيجة سيئة في هذه المواجهة. ومما يثير القلق أن فريق أموريم خسر 3-0 أمام بورنموث في الدوري الأوروبي يوم 22 أكتوبر. وسجل اللاعب الشاب ألفادجو سيسيه هدفين في الخسارة أمام بولونيا، ليرفع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

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إنتر في الصدارة، لكن بفارق ضئيل للغاية

بدأ إنتر حملة الدفاع عن لقبه بصورة رائعة، إذ فاز في ثماني مباريات من أصل تسع ولم يتعرض لأي هزيمة، لكنه يتصدر الترتيب متقدمًا على لاتسيو فقط بفضل عدد الأهداف المسجلة. وفي مباراته الأخيرة، تغلب إنتر على فينيسيا متذيل الترتيب بفضل هدفين متأخرين سجلهما لاعبو المنافس في مرماهم. لم يكن ذلك أفضل أداء له هذا الموسم، لكنه حصد ثلاث نقاط أخرى. وإذا واصل تحقيق الانتصارات بهذه الطريقة، فقد يحرز لقبه الثالث خلال أربع سنوات.

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أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

من المثير للدهشة أن ميلان لم يخسر في آخر سبع مواجهات رسمية أمام غريمه إنتر، من بينها فوزان متتاليان في الدوري الإيطالي دون أن تهتز شباكه.

انضم فيكايو توموري إلى روبن لوفتوس تشيك ودييجو موريرا وأدريان رابيو في قائمة مصابي ميلان. ولا يزال إنتر يفتقد قائده لاوتارو مارتينيز، الذي يعاني من مشكلة في الفخذ.

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