معاينة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 11:30 أولد ترافورد

يستضيف مانشستر يونايتد أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 8 نوفمبر، الساعة 14:00 بالتوقيت الشرقي القياسي و18:00 بتوقيت غرينتش. فهل يستطيع فريق مايكل كاريك البناء على انتصاره الأخير بعدما قلب تأخره في أوروبا، ليخفف بعض الضغط عن مدربه المحاصر بالانتقادات؟

مانشستر يونايتد ينتزع فوزًا من قلب الهزيمة

أنهى يونايتد سلسلة من تسع مباريات بلا فوز بانتصار مثير بنتيجة 3-2 على روما في دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره بهدفين بفضل قائده المثير للجدل برونو فرنانديش وثنائية ماتيوس كونيا. ورغم ذلك، يحتل المركز السابع عشر المتأخر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز واحد فقط طوال الموسم. ويواجه الآن أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري، الذي ارتبط اسمه بتولي تدريب يونايتد إذا أُقيل مايكل كاريك، كما هو متوقع.

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أستون فيلا ينافس فرق «الستة الكبار»

يحل أستون فيلا ضيفًا على أولد ترافورد بمعنويات جيدة، رغم خسارته 3-0 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. وأكد أوناي إيمري استمراره مع النادي إلى ما بعد عام 2029، لينهي التكهنات بشأن انتقال محتمل إلى أولد ترافورد. وانضم إيمري إلى فيلا في عام 2022، وفاز معه بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، وأعاده إلى دوري أبطال أوروبا. وكان ذلك لقب إيمري الخامس في الدوري الأوروبي مدربًا، بعدما أحرزه ثلاث مرات مع إشبيلية ومرة واحدة مع فياريال.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

يفتقد يونايتد كارلوس باليبا المصاب وليساندرو مارتينيز الموقوف، فيما يغيب ماتي كاش عن فيلا للإيقاف أيضًا. ويحرز أمادو أونانا تقدمًا في تعافيه من تمزق الرباط الصليبي الأمامي، لكنه لم يصبح جاهزًا بعد للمشاركة مع فيلا.

استقبل يونايتد هدفين على الأقل في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها على أرضه.

التشكيلتان المتوقعتان

يونايتد (4231): لامينس؛ يورو، ماجواير، هيفن، دالوت؛ تيليمانس، ماينو؛ ديالو، فرنانديش، مبيومو؛ كونيا.

فيلا (4231): سوزوكي؛ بوغارد، توريس، ليندلوف، ماتسن؛ جوريتسكا، كامارا؛ أليسون، ماكجين، مانزامبي؛ جاكسون.

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