معاينة مباراة مانشستر يونايتد ضد صباح في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مانشستر يونايتد ضد صباح إف كي: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 1 10 سبتمبر 2026 - 15:00 أولد ترافورد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وصباح إف كي يوم 10 سبتمبر 2026 في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

المشوار الأوروبي ينطلق في مانشستر

يعود مانشستر يونايتد إلى ملعبه لاستضافة الفريق الأذربيجاني صباح إف كي على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا. وبعد تعادل محلي شاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتطلع مانشستر يونايتد إلى استغلال أفضلية الأرض لفرض سيطرته مبكرًا على ترتيب المجموعة. أما بالنسبة إلى صباح إف كي، الذي يخوض باكورته الأوروبية، فإن السفر لمواجهة العملاق الإنجليزي يمثل لحظة تاريخية واختبارًا هائلًا لصلابته القارية.

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رباعية الشوط الثاني لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون

يدخل مانشستر يونايتد مواجهة الافتتاح مساء الخميس بعد تعادل مثير 2-2 أمام إيفرتون على ملعب هيل ديكنسون، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 6 سبتمبر. وبعد شوط أول سلبي، افتتح برايان مبيومو التسجيل بعد 61 ثانية من بداية الشوط الثاني. وعادل إيفرتون النتيجة في الدقيقة 83 عبر تيريك جورج، لكن البديل بنجامين شيشكو أعاد يونايتد إلى المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 88. غير أن أينسلي مايتلاند-نايلز سجل في الدقيقة 96 ليحرم يونايتد من النقاط الثلاث كاملة.

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بيان قوي بخماسية من "البوم" أمام زيرا

يدخل صباح إف كي إلى أولد ترافورد بثقة كبيرة بعد فوزه الكاسح على أرضه 5-0 على زيرا إف كي في الدوري الأذربيجاني الممتاز ضمن الجولة الرابعة يوم 5 سبتمبر. وافتتح فيليكو سيميتش التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يقدم المهاجم جوي-لانس ميكلز عرضًا استثنائيًا ويكمل الهاتريك بأهداف في الدقائق 13 و30 و57. وأضاف البديل كريستيان نواتشوكوو الهدف الخامس، ليمنح ذلك فريق فالداس دامبراوسكاس دفعة مثالية قبل خوض المنافسات الأوروبية.

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يملك مانشستر يونايتد أفضلية واضحة من حيث عمق التشكيلة، والخبرة القارية، ودعم جماهيره على أرضه. وسيسعى الخط الهجومي المكون من برايان مبيومو وماركوس راشفورد وبنجامين شيشكو إلى الضغط مبكرًا، بينما سيعتمد صباح على التحول الدفاعي المدمج في الكتلة المتوسطة لإطلاق جوي-لانس ميكلز وفيليكو سيميتش. ومع وجود نقاط مهمة في مرحلة الدوري على المحك، تعد مواجهة الخميس بالكثير من الإثارة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقوائم

يقود مايكل كاريك مانشستر يونايتد في هذه المباراة من دوري أبطال أوروبا. ولم يتم تأكيد أي معلومات بشأن الإصابات أو الإيقافات حتى هذه المرحلة، كما لم يتم الكشف عن التشكيلة المتوقعة. وستُضاف المزيد من أخبار الفريق كلما أصبحت متاحة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود صباح إف كي المدرب فالداس دامبراوسكاس. وكما هو الحال مع يونايتد، لم يتم تأكيد أي تحديثات بشأن القائمة أو الإصابات قبل المباراة. تابعوا أحدث المعلومات قبل اللقاء.

الحالة الفنية

يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة بسجل متباين في نتائجه الأخيرة، بعدما فاز في مباراتين وخسر مباراتين وتعادل في واحدة من آخر خمس مواجهات. وكانت آخر نتائجه فوزًا كبيرًا 5-2 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 30 أغسطس. وقبل ذلك، تعرض لهزيمة 2-0 في الدوري أمام هال سيتي، كما خسر 4-2 أمام ميلان في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم. وتعادل يونايتد أيضًا 1-1 مع كل من ليدز يونايتد وباريس سان جيرمان في مواجهتين وديتين. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الفريق 10 أهداف واستقبل 9.

يصل صباح إف كي وهو في حالة أفضل بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه 1-0 على أراز بي إف كي في الدوري الأذربيجاني الممتاز يوم 31 أغسطس. كما حقق فوزًا 5-2 على هبوعيل بئر السبع في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وتغلب على AGF بنتيجة 4-0 في دور تأهيلي سابق. وكانت هزيمته الوحيدة في هذه السلسلة خسارة 2-1 على أرضه أمام هبوعيل بئر السبع، لكنه عوضها في مباراة الإياب. وسجل صباح 12 هدفًا واستقبل 4 أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة مسجلة بين مانشستر يونايتد وصباح إف كي في البيانات المتاحة. وستكون هذه المباراة على ملعب أولد ترافورد أول لقاء بين الناديين.