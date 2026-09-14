كأس رابطة المحترفين - الجولة 3 16 سبتمبر 2026 - 15:00 أولد ترافورد

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيون يوم 16 سبتمبر 2026 عند الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

يونايتد يسعى لاستعادة توازنه بعد خيبة ديربي مانشستر

قدّم يونايتد سلسلة متقلبة للغاية من النتائج. بدأ الفريق بهزيمة مفاجئة 2-0 أمام هال في الجولة الافتتاحية، ثم تأخر أمام إيبسويتش قبل أن ينجح في النهاية في الفوز 5-2 في مباراة فرض فيها سيطرته على ملعب أولد ترافورد. وأجبره هدف مذهل من أينسلي ميتلاند-نايلز في الوقت المحتسب بدل الضائع على ملعب هيل ديكنسون على تقاسم النقاط مع إيفرتون في تعادل 2-2، رغم تقدمه في النتيجة مرتين. وبرز برونو فرنانديز بشكل لافت مع مانشستر يونايتد، بعدما سجل بالفعل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا هذا الموسم، لكنه أثار الجدل عندما اشتبك مع فيل فودين في خسارة يونايتد 1-0 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد. وتعرض اللاعب الإنجليزي للطرد بعد أن ركل فرنانديز في الدقيقة 23، لكن يونايتد خسر المباراة رغم لعبه بأفضلية عددية لرجل واحد طوال ثلاثة أرباع اللقاء.

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برايتون الغزير تهديفيًا يثق في حظوظه على أولد ترافورد

فريق برايتون بقيادة فابيان هورتسيلر يزخر بالأهداف هذا الموسم. وسجل برايتون 13 هدفًا في أول أربع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، إذ فاز مرتين، وخسر مباراة مثيرة 4-3 على ملعب ستامفورد بريدج، وتعادل 1-1 مع ليدز. واكتسح الفريق كوفنتري، الذي لعب بعشرة لاعبين، بنتيجة 5-0 في آخر مبارياته، مع تألق النجم المالي ماليك يالكويه مجددًا في مركز صانع الألعاب، وحصول باسكال جروس، المفضل لدى الجماهير، على تمريرتين حاسمتين.

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التشكيلتان المحتملتان

يونايتد (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

برايتون (4231): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcoue, De Cuyper; Kostoulas.

أخبار الفريقين والقوائم

لم يؤكد مايكل كاريك التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد قبل مواجهة كأس كاراباو، ولم يتم تقديم أي معلومات بشأن الإصابات أو الإيقافات في هذه المرحلة. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما أن تفاصيل قائمة برايتون بقيادة فابيان هورتسيلر غير متاحة حاليًا. وستتم إضافة مزيد من أخبار الفريق فور تأكيدها قبل المباراة على ملعب أولد ترافورد.

النتائج الأخيرة

يدخل مانشستر يونايتد هذه المواجهة بسجل متباين مؤخرًا، بعدما حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتعرض لهزيمتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بالتعادل 2-2 خارج أرضه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة بدت وكأنها هزيمة بعدما تقدم يونايتد مرتين. ويظل الفوز 5-2 على إيبسويتش تاون أفضل عروضه الأخيرة، رغم أن الخسارة 2-0 على أرضه أمام هال سيتي في وقت سابق من أغسطس أثارت تساؤلات بشأن الثبات الدفاعي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل يونايتد 11 هدفًا واستقبل 11.

فاز برايتون في مباراتين، وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 خارج أرضه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أظهر قوة هجومية بفوزه 4-0 على أستون فيلا وانتصاره 4-0 على ترومسو في تصفيات دوري المؤتمر. وجاءت هزيمته الوحيدة في هذه السلسلة بنتيجة 4-3 خارج أرضه أمام تشيلسي. وسجل برايتون 12 هدفًا في آخر خمس مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في 24 مايو 2026، عندما فاز برايتون على مانشستر يونايتد 3-0 على ملعب أميكس في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق برايتون بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد ليونايتد، مع ذهاب مباراة أخرى أيضًا لمصلحة برايتون. وكان انتصار يونايتد الوحيد في هذه السلسلة هو فوزه 4-2 على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر 2025.